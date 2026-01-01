Izvietot Gogs ar viena klikšķa instalāciju.
Vienkāršs pašmitināts Git pakalpojums, rakstīts Go valodā — viegls, ātrs un viegli darbināms jebkurā serverī.
Izvēlies Gogs VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Gogs
Gogs (Go Git pakalpojums) ir pašmitināts Git pakalpojums, kas veidots vienkāršībai un minimālam resursu patēriņam. Rakstīts Go valodā, tas nodrošina repozitoriju pārvaldību, problēmu izsekošanu, wiki atbalstu un komandas organizēšanu, izmantojot tīru tīmekļa saskarni, un darbojas efektīvi pat uz mazām VPS instancēm.
Pašmitināts Gogs uztur tavu pirmkodu tavā īpašumā esošajā infrastruktūrā, bez maksas par lietotāju un bez atkarības no ārējām hostinga platformām. Šī izvietošana savieno Gogs ar PostgreSQL uzticamai datu glabāšanai un ietver SSH portu pāradresāciju standarta Git push un pull darbplūsmām.
Gogs galvenās iespējas
Git repozitorija hostings
Pilnīga repozitorija pārvaldība ar zaru pārlūkošanu, izmaiņu vēsturi un apvienošanas pieprasījumu darbplūsmām vienkāršā tīmekļa saskarnē.
Problēmu uzskaite
Iebūvēts problēmu izsekotājs ar etiķetēm, atskaites punktiem un piešķiršanu uztur projekta darbu organizētu līdzās kodam.
SSH un HTTPS Git piekļuve
Izstrādātāji veic push un pull darbības, izmantojot SSH vai HTTPS, ar standarta Git klientiem bez jebkādām darbplūsmas izmaiņām.
Minimāla resursu izmantošana
Gogs darbojas uz mazjaudīgas aparatūras, padarot to par praktisku Git mitināšanas izvēli maziem serveriem un mājas laboratorijām.
Webhook integrācijas
Webhook atbalsts aktivizē CI/CD sistēmas un ārējos pakalpojumus pie push notikumiem automatizētām būvēšanas un izvietošanas plūsmām.
Kāpēc izmantot Gogs pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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