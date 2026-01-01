Instalēt EmbyStat ar viena klikšķa instalāciju.
Statistikas un analītikas informācijas panelis Emby un Jellyfin mediju serveriem ar detalizētiem bibliotēkas ieskatiem un skatīšanās pārskatiem.
Izvēlies EmbyStat VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar EmbyStat
EmbyStat ir īpaša analītikas un statistikas lietojumprogramma Emby un Jellyfin mediju serveriem. Tā tieši savienojas ar tava mediju servera API, lai vāktu datus par tavu bibliotēku, skatīšanās paradumiem un servera veiktspēju, informāciju pasniedzot vizuālos informācijas paneļos un detalizētos pārskatos.
EmbyStat izvietošana uz VPS nodrošina nepārtrauktu datu vākšanu fonā un vienmēr pieejamu analītiku, neizmantojot resursus uz paša tava mediju servera. Pastāvīga krātuve saglabā vēsturisko statistiku ilgtermiņa tendenču analīzei, un plānota datu vākšana uztur pārskatus aktuālus bez manuālas iejaukšanās.
EmbyStat galvenās iespējas
Bibliotēkas statistika
Detalizēti pārskati par tavu filmu un TV bibliotēku pēc žanra, kvalitātes, valodas un vērtējuma sniedz pilnīgu priekšstatu par tavu mediju kolekciju.
Analītikas skatīšana
Sekot līdzi skatīšanās vēsturei un skatīšanās paradumiem katram lietotājam, atklājot, kurš saturs tiek skatīts, skatīts atkārtoti vai atstāts nepabeigts.
Dublikātu noteikšana
Identificē dublētus failus tavā bibliotēkā, lai palīdzētu atgūt krātuves vietu un uzturētu tīru, labi organizētu kolekciju.
Servera veselības uzraudzība
Uzrauga servera veiktspējas rādītājus un lietotāju aktivitāti, lai palīdzētu identificēt vājās vietas un nodrošinātu vienmērīgu straumēšanas pieredzi.
Interaktīvas diagrammas
Vizuālie informācijas paneļi ar diagrammām un grafikiem atvieglo tendenču izpēti un bibliotēkas ieskatu kopīgošanu vienā mirklī.
Kāpēc izmantot EmbyStat pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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