Izvietot HFS ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts HTTP failu serveris, kas ļauj tev koplietot failus tieši no tava diska, izmantojot mūsdienīgu tīmekļa saskarni.
Izvēlies HFS VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar HFS
HFS (HTTP failu serveris) ir viegls, paša mitināts failu koplietošanas serveris, kas tavu VPS pārvērš par pilnībā funkcionālu failu koplietošanas centru, pieejamu no jebkuras pārlūkprogrammas. Tas nodrošina tīru, atsaucīgu tīmekļa saskarni failu pārlūkošanai, lejupielādei un augšupielādei bez nepieciešamības instalēt klienta programmatūru.
Ar iebūvētiem lietotāju kontiem, piekļuves kontroli katrai mapei, joslas platuma ierobežošanu un virtuālo failu sistēmu, HFS dod tev pilnīgu kontroli pār to, kurš var piekļūt kuriem failiem. Pašmitināšana tavā VPS nozīmē neierobežotu krātuvi un joslas platumu bez ikmēneša maksas par lietotāju.
HFS galvenās iespējas
Virtuālā failu sistēma
Sakārto koplietojamo saturu virtuālā mapju struktūrā neatkarīgi no tava faktiskā diska izkārtojuma, dodot tev pilnīgu kontroli pār to, ko redz lietotāji.
Lietotāju konti un atļaujas
Izveido kontus ar lasīšanas, rakstīšanas un dzēšanas atļaujām katrai mapei, lai dažādi lietotāji piekļūtu tikai tiem failiem, kurus viņiem ir atļauts redzēt.
Atsākamas augšupielādes un lejupielādes
Atbalsta atsākamas pārsūtīšanas, lai lielu failu darbības izturētu tīkla pārtraukumus, nesākot visu no jauna.
Joslas platuma ierobežošana
Iestati augšupielādes un lejupielādes ātruma ierobežojumus katram lietotājam vai globāli, lai tavs serveris būtu atsaucīgs pat intensīvas failu pārsūtīšanas laikā.
Spraudņu sistēma
Paplašini HFS ar kopienas spraudņiem sīktēliem, LDAP autentifikācijai, aizsardzībai pret brutālu spēku, tēmām un daudz ko citu.
Kāpēc izmantot HFS pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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