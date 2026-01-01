Izvietot PsiTransfer ar viena klikšķa instalāciju.
Vienkārša pašmitināta failu koplietošana ar saitēm ar ierobežotu derīguma termiņu, paroles aizsardzību un atsākamu augšupielādi — nav nepieciešami konti.
Izvēlies PsiTransfer VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar PsiTransfer
PsiTransfer ir viegls, atvērtā koda failu pārsūtīšanas pakalpojums failu koplietošanai, izmantojot lejupielādes saites ar derīguma termiņu — nav nepieciešami konti ne sūtītājiem, ne saņēmējiem. Faili tiek organizēti augšupielādes kategorijās ar konfigurējamiem saglabāšanas periodiem, sākot no vienreizējas lejupielādes līdz 8 nedēļu derīguma termiņam. Katru kategoriju var pēc izvēles aizsargāt ar paroli, izmantojot AES šifrēšanu, un saņēmēji var lejupielādēt visu kā vienu zip vai tar.gz arhīvu, neko neinstalējot.
Pašmitināšana PsiTransfer uz tava VPS nodrošina failu pārsūtīšanas privātumu: nav mākoņpakalpojumu noteiktu izmēra ierobežojumu, failu metadati netiek sūtīti trešajām pusēm un pilnīga kontrole pār saglabāšanas politikām un krātuvi. Izvēles administratora panelis ļauj tev pārraudzīt aktīvās augšupielādes un pārvaldīt krātuvi no vienas aizsargātas lapas.
PsiTransfer galvenās iespējas
Lejupielādes saites, kurām beidzas termiņš
Iestati saglabāšanas periodu no vienreizējas lejupielādes līdz 8 nedēļām — faili un to saites tiek automātiski izdzēsti, kad beidzas to derīguma termiņš.
Nav nepieciešama reģistrācija
Saņēmēji lejupielādē failus tieši no koplietojamas saites, nereģistrējoties vai nepiesakoties nevienā pakalpojumā.
Ar paroli aizsargātas datu glabātuves
Nodrošini jebkuru augšupielādi ar AES šifrētām glabātuves parolēm, lai tikai paredzētie saņēmēji varētu piekļūt koplietotajiem failiem.
Atsākamas augšupielādes
Lielu failu augšupielādes automātiski atsākas pēc tīkla pārtraukumiem, izmantojot tus.io protokolu, novēršot neveiksmīgas pārsūtīšanas lēnos savienojumos.
Lielapjoma lejupielādes arhīvs
Saņēmēji var lejupielādēt visus failus konteinerā kā vienu zip vai tar.gz arhīvu ar vienu klikšķi, nelejupielādējot failus atsevišķi.
Administratora panelis
Pārraugi visas aktīvās datu glabātuves, apskati krātuves lietojumu un dzēs augšupielādes no ar paroli aizsargāta administratora paneļa adresē /admin.
Kāpēc izmantot PsiTransfer pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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