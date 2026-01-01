Izvietot SuperTokens ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda autentifikācijas aizmugursistēma ar sesiju pārvaldību, pieteikšanos bez paroles, sociālo OAuth un MFA — pašu mitināta alternatīva Auth0 un Firebase Auth.
Izvēlies SuperTokens VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar SuperTokens
SuperTokens ir atvērtā koda alternatīva patentētiem autentifikācijas pakalpojumiem, piemēram, Auth0 un Firebase Auth. Tas nodrošina aizmugursistēmas Core API, ar ko tavas lietojumprogrammas integrējas, izmantojot oficiālos SDK React, Node.js, Python, Go un mobilajām platformām. SuperTokens apstrādā e-pasta/paroles pieteikšanos, bezparoles plūsmas, sociālo OAuth, daudzfaktoru autentifikāciju, uzlabotu sesiju pārvaldību ar automātisku marķiera atsvaidzināšanu un aizsardzību pret biežiem autentifikācijas uzbrukumiem — viss caur labi dokumentētu API.
Pašmitināšana SuperTokens nozīmē, ka lietotāja akreditācijas dati un sesijas dati paliek tavā PostgreSQL datubāzē tavā pilnīgā kontrolē, bez maksas par katru lietotāju, kas palielinās pret tevi, tavai lietojumprogrammai augot. Šī veidne izvieto SuperTokens Core ar PostgreSQL, gatavu ražošanas lietošanai.
SuperTokens galvenās iespējas
Vairākas autentifikācijas metodes
Atbalsta e-pasta/paroles, bezparoles maģiskās saites un sociālos OAuth pakalpojumu sniedzējus uzreiz — pievieno plūsmas, ko tavi lietotāji sagaida, bez pielāgota koda.
Padziļināta sesiju pārvaldība
Droši nodrošina marķieru rotāciju, automātisku atsvaidzināšanu un sesijas atsaukšanu, aizsargājot lietotājus pret sesijas pārtveršanu un fiksācijas uzbrukumiem.
Iepriekš izveidoti UI komponenti
Ievietojami React, Vue un Angular komponenti pieteikšanās, reģistrācijas un paroles atiestatīšanai, kas atbilst tavam zīmolam, neveidojot autentifikācijas lietotāja saskarnes no nulles.
Daudzfaktoru autentifikācija
Pievieno TOTP vai uz e-pastu balstītu MFA jebkurai autentifikācijas plūsmai bez trešo pušu pakalpojumiem vai papildu maksām par lietotāju.
Lomas un atļaujas
Piešķir lomas lietotājiem un nodrošini atļauju pārbaudes savā lietojumprogrammā, izmantojot SuperTokens iebūvēto lietotāju pārvaldības un lomu API.
Kāpēc izmantot SuperTokens pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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