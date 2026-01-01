Izvietot Uptrace ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda APM platforma sadalītām izsekošanas pēdām, metrikām un žurnāliem, kas izveidota dabiski uz OpenTelemetry.
Izvēlies Uptrace VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Uptrace
Uptrace ir atvērtā koda Lietojumprogrammu veiktspējas uzraudzības (APM) platforma, kas vienotā saskarnē apvieno izkliedētās izsekošanas datus, metrikas un žurnālus no OpenTelemetry instrumentētām lietojumprogrammām. Izveidota uz ClickHouse bāzes liela apjoma telemetrijas datu glabāšanai un PostgreSQL metadatiem, tā nodrošina Datadog un New Relic novērojamības iespējas bez licenču maksām par katru resursdatoru vai datu atrašanās vietas problēmām.
Pašmitinot Uptrace savā VPS, visi telemetrijas dati paliek tavā infrastruktūrā bez maksas par katru izsekošanas posmu vai žurnāla ierakstu. Jebkura lietojumprogramma, kas instrumentēta ar OpenTelemetry SDK — Go, Python, Node.js, Java, .NET un citās valodās — var sūtīt datus tieši, izmantojot OTLP, bez papildu konfigurācijas.
Uptrace galvenās iespējas
Izkliedēta izsekošana
Vizualizē pieprasījumu plūsmas starp mikropakalpojumiem ar pilnām diapazona detaļām, liesmu grafikiem un pakalpojumu atkarību kartēm, lai precīzi noteiktu latentuma vājās vietas.
Rādītāji un informācijas paneļi
PromQL saderīgs metriku dzinējs ar 50+ iepriekš izveidotiem informācijas paneļiem populāriem ietvariem, datubāzēm un infrastruktūras komponentiem.
Centralizēta žurnālu meklēšana
Ievadi un veic pilnteksta meklēšanu strukturētajos žurnālos kopā ar korelētām izsekošanas datnēm un metriku vienotā vaicājumu saskarnē.
Brīdinājumi un paziņojumi
Iestati brīdinājumus, kas balstīti uz sliekšņiem vai anomālijām, ar maršrutēšanu uz e-pastu, Slack, PagerDuty vai pielāgotiem tīmekļa āķa galapunktiem.
OTLP-vietējā ielāde
Pieņemt telemetriju no jebkura OpenTelemetry SDK, izmantojot gRPC vai HTTP, bez pielāgotiem adapteriem, kolektoriem vai patentētiem aģentiem.
Kāpēc izmantot Uptrace pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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