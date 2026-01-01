Izvieto Elasticsearch ar viena klikšķa instalāciju.
Sadalīts meklēšanas un analītikas dzinējs, kas balstīts uz Apache Lucene, pilna teksta meklēšanai, žurnālēšanai un reāllaika datu analīzei.
Izvēlies Elasticsearch VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Elasticsearch
Elasticsearch ir izplatīta, RESTful meklēšanas un analītikas dzinējs, kas atrodas Elastic Stack pamatā. Balstīts uz Apache Lucene, tas nodrošina pilna teksta meklēšanu, sarežģītas agregācijas un gandrīz reāllaika indeksēšanu milzīgās datu kopās. Tā izplatītā arhitektūra atbalsta automātisku sadalīšanu un replikāciju, nodrošinot horizontālu mērogojamību no viena mezgla līdz lielam klasterim.
Pašmitināšana Elasticsearch uz tava VPS dod tev veltītus resursus konsekventai vaicājumu veiktspējai, pilnīgu kontroli pār indeksu konfigurāciju un saglabāšanas politikām, kā arī spēju integrēties ar tavu pašu žurnālēšanas, uzraudzības un lietojumprogrammu steku bez maksas par dokumentu vai piegādātāja ierobežojumiem.
Elasticsearch galvenās iespējas
Pilna teksta meklēšana
Jaudīga meklēšana ar atbilstības vērtējumu, izcelšanu, aptuvenu atbilstību un sinonīmu atbalstu, kas balstīta uz nobriedušās Apache Lucene bibliotēkas.
Reāllaika indeksēšana
Dokumenti kļūst meklējami dažu milisekunžu laikā pēc ievadīšanas, nodrošinot gandrīz reāllaika analīzi un tiešraides meklēšanu nepārtraukti atjauninātās datu kopās.
Bagātīgas agregācijas
Aprēķina rādītājus, histogrammas un daudzlīmeņu grupēšanu vienā vaicājumā, nodrošinot interaktīvus informācijas paneļus un biznesa inteliģences atskaites.
Sadalīta arhitektūra
Automātiskā datu sadalīšana un replicēšana izplata datus starp mezgliem, lai nodrošinātu augstu pieejamību un horizontālu mērogojamību, pieaugot datu apjomiem.
RESTful JSON API
Vienkārša HTTP/JSON saskarne ļauj jebkurai programmēšanas valodai vaicāt, indeksēt un pārvaldīt datus bez patentētiem draiveriem vai sarežģītas klienta konfigurācijas.
Kāpēc izmantot Elasticsearch pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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