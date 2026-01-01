Instalēt CiviCRM ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda attiecību pārvaldība ar atbalstītājiem, kas veidota bezpeļņas organizācijām, interešu aizstāvības grupām un biedru vadītām organizācijām.
Izvēlies CiviCRM VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar CiviCRM
CiviCRM ir īpaši izstrādāta atvērtā koda CRM bezpeļņas organizācijām, NVO, asociācijām un pilsoniskajām organizācijām. Atšķirībā no uz pārdošanu orientētām komerciālajām CRM sistēmām, katrs modulis — kontakti, ziedojumi, dalības, pasākumi, sūtījumi un lietu pārvaldība — ir izstrādāts, ņemot vērā līdzekļu vācēju, organizatoru un programmu darbinieku darba plūsmas, kuri pārvalda atbalstītājus, nevis potenciālos klientus.
CiviCRM pašmitināšana uz tava VPS nodrošina ziedotāju ierakstu, ziedojumu vēstures un dalībnieku datu pilnīgu kontroli bez maksas par katru kontaktu, bez trešo pušu datu apstrādātājiem un ar pilnīgām īpašumtiesībām uz katru atskaiti un segmentāciju, ko tu izveido.
CiviCRM galvenās iespējas
Kontaktu pārvaldība
Pārvaldi neierobežotu skaitu kontaktu, mājsaimniecību un organizāciju ar attiecībām, tagiem un pielāgotiem laukiem, kas pielāgoti bezpeļņas organizāciju darba plūsmām.
Ziedojumi un līdzekļu vākšana
Pieņem tiešsaistes ziedojumus, pārvaldi solījumus, vadi atkārtotas ziedošanas programmas un saskaņo iemaksas ar iebūvētu finanšu atskaišu sistēmu.
Dalības vadība
Automatizē dalības reģistrācijas, atjaunošanas un daudzpakāpju priekšrocības ar konfigurējamiem dalības veidiem un dzīves cikla atgādinājumiem.
Pasākumi un reģistrācija
Izveido pasākumu lapas, pārdod biļetes, pārvaldi apmeklētājus un izseko dalības vēsturi kopā ar pārējo katra kontakta ierakstu.
E-pasts un masu sūtījumi
Segmentē auditorijas, sūti mērķtiecīgas e-pasta kampaņas un mēri atvēršanas reizes, klikšķus un atgrieztās vēstules, nemaksājot par katru kontaktu sūtīšanas maksu.
Kāpēc izmantot CiviCRM pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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