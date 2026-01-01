Instalēt CoreControl ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts infrastruktūras vadības panelis serveru pārvaldībai, lietojumprogrammu darbības laika uzraudzībai un tīkla topoloģijas vizualizēšanai.
Izvēlies CoreControl VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar CoreControl
CoreControl ir pašu mitināts infrastruktūras vadības panelis, kas komandām un indivīdiem sniedz vienotu pārskatu par to serveru resursiem. Tas izseko servera aparatūras detaļas, uzrauga lietojumprogrammu darbības laiku ar vēsturiskiem pieejamības ierakstiem, ģenerē tīkla plūsmas diagrammas un parāda reāllaika CPU, RAM un diska metrikas, ko savācis viegls pavadošais aģents.
Atšķirībā no mitinātiem uzraudzības pakalpojumiem, CoreControl darbojas pilnībā uz tava paša VPS un visus datus glabā lokālā PostgreSQL datubāzē. Komandas var organizēt serverus un lietojumprogrammas grupās, piešķirt īpašnieka, administratora vai lietotāja lomas un uzraudzīt infrastruktūras stāvokli, nesūtot datus trešo pušu pakalpojumiem.
CoreControl galvenās iespējas
Servera aparatūras inventārs
Pievieno un organizē visus savus serverus ar aparatūras specifikācijām, statusa indikatoriem un ātrajām saitēm uz pārvaldības paneļiem no viena vadības paneļa.
Lietotnes darbības laika uzraudzība
Sekojiet līdzi tam, vai pašmitināti pakalpojumi darbojas vai nedarbojas reāllaikā, ar vēsturiskiem pieejamības ierakstiem un paziņojumu brīdinājumiem.
Vieglsvara metriku aģents
Go balstīts pavadošais aģents vāc CPU, RAM un diska lietojumu no katra servera un nosūta metrikas uz centrālo informācijas paneli bez smagnējām atkarībām.
Tīkla vizualizācija
Ģenerē vizuālas tīkla plūsmas diagrammas, lai dokumentētu un saprastu, kā tavi serveri un pakalpojumi savstarpēji savienojas visā tavā infrastruktūrā.
Komandas lomas un piekļuve
Uzaicini komandas dalībniekus un piešķir īpašnieka, administratora vai lietotāja lomas, lai kontrolētu, kurš var pārvaldīt infrastruktūru un skatīt uzraudzības pārskatus.
Kāpēc izmantot CoreControl pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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