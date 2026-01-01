Instalēt GitLab vienā klikšķī.
Pilnīga atvērtā koda DevOps platforma, apvienojot Git hostingu, CI/CD cauruļvadus un projektu vadību vienā lietotnē.
Izvēlies GitLab VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar GitLab
GitLab Community Edition ir viss vienā DevOps platforma, kas apvieno Git repozitorija hostingu, CI/CD automatizāciju, problēmu izsekošanu, koda pārskatīšanu un konteineru reģistru vienā pašu mitinātā lietojumprogrammā. Tā novērš nepieciešamību integrēt vairākus atsevišķus rīkus un nodrošina komandām pilnīgu programmatūras izstrādes dzīvescikla platformu pilnīgā organizācijas kontrolē.
Pašmitināšana GitLab novērš maksu par lietotāju un saglabā pirmkodu, CI/CD noslēpumus un drošības skenēšanas rezultātus jūsu īpašumā esošajā infrastruktūrā. Piezīme: sākotnējā palaišana aizņem 3–10 minūtes, kamēr inicializējas visi iekšējie pakalpojumi — 502 kļūdas šajā periodā ir normālas. Mazu komandu izvietošanai ieteicami minimāli 2 CPU kodoli un 4 GB RAM.
GitLab galvenās iespējas
Iebūvētas CI/CD plūsmas
Integrēti cauruļvadu palaidēji automatizē testēšanu, Docker attēlu veidošanu un izvietošanu, neizmantojot Jenkins vai ārējos CI pakalpojumus.
Konteineru reģistrs
Glabā un pārvaldi Docker attēlus tieši blakus tavam kodam iebūvētā privātā konteineru reģistrā.
Apvienošanas pieprasījumu darbplūsmas
Koda pārskatīšana ar iekļautiem komentāriem, apstiprināšanas noteikumiem un sapludināšanas pieprasījumu veidnēm nodrošina kvalitātes vārtus katrai izmaiņai.
Drošības skenēšana
Iekšējā SAST, atkarību skenēšana un slepeno datu noteikšana identificē ievainojamības, pirms kods nonāk ražošanā.
Problēmu uzskaite un plānošana
Dēļi, starpposmi, etiķetes un ceļa kartes ļauj komandām plānot un sekot līdzi darbam vienā platformā, kur atrodas kods.
Kāpēc izmantot GitLab pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
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