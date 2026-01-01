Instalē Mylar3 ar vienu klikšķi.
Pašmitināts komiksu lejupielādētājs un bibliotēkas pārvaldnieks, kas automatizē jaunu izdevumu izsekošanu no NZB un torentu avotiem.
Izvēlies Mylar3 VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Mylar3
Mylar3 ir aktīvi uzturēta Mylar Python 3 atzars — automatizēts komiksu lejupielādētājs un bibliotēkas pārvaldnieks, kas uzrauga sērijas, rindo jaunus izdevumus, tiklīdz tie tiek izdoti, nodod lejupielādes tavam esošajam klientam un pēcapstrādā iegūtos CBR/CBZ failus tīrā bibliotēkā. Tas sazinās ar SABnzbd, NZBGet un plašu torrentu klientu klāstu, tostarp qBittorrent, Transmission, Deluge un rTorrent.
Mylar3 pašmitināšana tavā VPS saglabā tavu lasīšanas sarakstu, skatīšanās rindu un lejupielādes klienta akreditācijas datus tavā infrastruktūrā, nevis SaaS pakalpojumā. Apvienojumā ar komiksu lasītāju, piemēram, Komga vai Kavita, izvietošana kļūst par personīgu Plex stila komiksu steku — automātiski ielādējot jaunus izdevumus bibliotēkā, ko mobilie un galddatoru lasītāji var patērēt no jebkuras vietas.
Mylar3 galvenās iespējas
Seriālu skatīšanās saraksti
Sekojiet līdzi notiekošajām sērijām, atsevišķiem numuriem, stāstu lokiem un vienreizējiem izdevumiem, lai jaunie izdevumi tiktu automātiski ievietoti rindā brīdī, kad tie kļūst pieejami.
NZB un torrent klienti
Nodod lejupielādes SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent un citiem klientiem, izmantojot to standarta API.
Indeksētāja integrācijas
Meklēt starp Newznab/Torznab indeksētājiem, publiskajiem DDL nodrošinātājiem un konfigurējamām RSS plūsmām, lai atrastu katru izsekoto vienumu.
Bibliotēkas pēcapstrāde
Pārdēvē, pārvieto un atzīmē lejupielādētos failus tīrā mapju struktūrā (CBR/CBZ), kas piemērota Komga, Kavita, ComicRack un citiem.
ComicVine metadati
Iegūst vāka noformējumu, izdevuma numerāciju un izdevēja metadatus no ComicVine, lai bibliotēka paliktu konsekventa un labi atzīmēta.
Fona plānotājs
Veic nepārtrauktas plānotās pārbaudes jaunām problēmām, trūkstošai atpakaļaizpildei un pārdēvēšanas darbiem, lai bibliotēka atjauninātos bez manuālas iejaukšanās.
Kāpēc izmantot Mylar3 pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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