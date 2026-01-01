Twingate savienotāja instalēšana ar vienu klikšķi.
Nulles uzticības tīkla piekļuves savienotājs, kas nodrošina drošu piekļuvi privātiem resursiem, neatverot portus vai nepārvaldot VPN.
Izvēlies Twingate Connector VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Twingate Connector
Twingate Connector ir Twingate nulles uzticības tīkla piekļuves (ZTNA) platformas lokāli izvietota komponente. Tas darbojas uz tava VPS un izveido tikai izejošus šifrētus tuneļus uz Twingate mākoņa releju — nav nepieciešami ienākošie ugunsmūra noteikumi, atvērti porti un VPN klienta konfigurācija tavai komandai.
Savienotāja pašmitināšana uz VPS novieto to tuvu taviem privātajiem resursiem, nodrošinot uz identitāti balstītu piekļuves kontroli resursu līmenī. Tikai autentificēti un autorizēti lietotāji apstiprinātās ierīcēs var piekļūt aizsargātiem pakalpojumiem, aizstājot tradicionālo VPN izplatību ar piekļuves politikām katrai lietojumprogrammai.
Twingate Connector galvenās iespējas
Nav atvērtu ienākošo portu
Savienotājs izmanto tikai izejošos savienojumus, tāpēc tavam VPS nekad nav nepieciešami ienākošie ugunsmūra noteikumi, kas atklāj tava tīkla perimetru.
Piekļuve pēc identitātes
Piekļuves lēmumi tiek piemēroti katram resursam un katram lietotājam, aizstājot plašu tīkla līmeņa VPN piekļuvi ar detalizētām politikām.
Ierīces uzticība
Pieprasi ierīces veselības pārbaudes pirms piekļuves piešķiršanas, nodrošinot, ka tikai pārvaldītas un atbilstošas ierīces var piekļūt aizsargātiem resursiem.
Vienkārša izvietošana
Izvieto dažu minūšu laikā, izmantojot tikai tīkla nosaukumu un piekļuves pilnvaru — bez sarežģītas VPN servera konfigurācijas vai PKI pārvaldības.
Kāpēc izmantot Twingate Connector pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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