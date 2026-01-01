Izvietot MaxKB ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda RAG platforma AI zināšanu bāzes aģentu veidošanai no dokumentiem un datu avotiem.
Izvēlies MaxKB VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar MaxKB
MaxKB ir atvērtā koda platforma uzņēmuma AI zināšanu bāzes aģentu veidošanai, ko darbina informācijas ieguves paplašinātā ģenerēšana (RAG). Tā apstrādā PDF, Word, Excel, Markdown un HTML failus vektoru iegulšanā un savieno tos ar tavu izvēlēto LLM — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek vai lokālu modeli. Vizuāls darbplūsmas dzinējs ļauj komandām izvietot inteliģentus jautājumu un atbilžu aģentus, nerakstot kodu.
MaxKB pašmitināšana uz tava paša VPS saglabā patentētus dokumentus, klientu mijiedarbību un biznesa zināšanas pilnībā tavā infrastruktūrā, novēršot mākoņpakalpojumu izmaksas par katru vaicājumu, vienlaikus dodot tev pilnīgu kontroli pār modeļu izvēli un datu privātumu.
MaxKB galvenās iespējas
RAG darbināti jautājumi un atbildes
Automātiski apstrādā dokumentus vektoru iegultnēs, lai sniegtu precīzas, uz avotiem balstītas atbildes uz sarežģītiem jautājumiem.
Daudzformātu uzņemšana
Importē PDF, Word, Excel, Markdown, HTML un vienkāršu tekstu — kā arī tīmekļa pārlūkošanu, lai veidotu zināšanu bāzes no tiešsaistes satura.
Modeļa elastība
Darbojas ar OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek un lokāli mitinātiem modeļiem, lai tu izvēlētos labāko risinājumu izmaksu un privātuma ziņā.
Vizuālā darbplūsmas dzinējs
Orķestrē daudzpakāpju AI procesus un integrē aģentus klientu apkalpošanas vai personāla vadības sistēmās, nerakstot kodu.
API integrācija
Pilns REST API un iegulšanas fragmenti padara to vienkāršu pievienot AI aģentu jebkurai esošajai mājaslapai vai lietojumprogrammai.
Kāpēc izmantot MaxKB pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.