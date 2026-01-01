Instalēt Drizzle Gateway ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Pašmitināta datubāzu pārvaldības studija, kas veidota uz Drizzle ORM ekosistēmas bāzes, ar vizuālu vaicājumu veidošanu un vairāku datubāzu atbalstu.
Izvēlies Drizzle Gateway VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Drizzle Gateway
Drizzle Gateway ir uzlabota, pašmitināta Drizzle Studio versija, kas nodrošina izstrādātājiem un datubāzu administratoriem visaptverošu tīmekļa saskarni savu datubāzu pārvaldībai. Balstīta uz Drizzle ORM ekosistēmas, tā nodrošina uzlabotu vaicājumu veidošanu, reāllaika shēmas vizualizāciju un migrācijas pārvaldību vienā rīkā, kas pieejams no jebkuras pārlūkprogrammas.
Lietojumprogramma atbalsta vairākus vienlaicīgus datubāzu savienojumus, padarot to par centralizētu centru komandām, kas strādā izstrādes, testēšanas un ražošanas vidēs. Galvenās paroles aizsardzība nodrošina piekļuvi, savukārt pastāvīga krātuve saglabā visas savienojuma konfigurācijas un saglabātos vaicājumus neskartus pēc restartēšanas. Pašmitināšana nodrošina, ka sensitīvi datubāzes akreditācijas dati nekad neatstāj tavu infrastruktūru.
Drizzle Gateway galvenās iespējas
Vizuālais vaicājumu veidotājs
Izveido un izpildi datubāzes vaicājumus, izmantojot intuitīvu saskarni ar tipu drošību — parastām darbībām nav nepieciešams neapstrādāts SQL.
Shēmas vizualizācija
Redzi savas datu bāzes struktūru un attiecības reāllaika vizuālā diagrammā, kas atjaunojas, veicot shēmas izmaiņas.
Vairāku datubāzu savienojumi
Pārvaldi savienojumus ar vairākām datubāzēm vienlaicīgi, pārslēdzoties starp vidēm, neatstājot saskarni.
Migrācijas pārvaldība
Ģenerē, priekšskati un pielieto shēmas migrācijas tieši no UI, saglabājot savas datubāzes attīstību sakārtotu un auditējamu.
Galvenās paroles aizsardzība
Nodrošina piekļuvi visiem datubāzes savienojumiem aiz vienas galvenās paroles, saglabājot akreditācijas datus drošībā tavā VPS.
Kāpēc izmantot Drizzle Gateway pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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