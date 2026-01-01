Izvietot Hoppscotch ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda API izstrādes platforma, kas atbalsta REST, GraphQL, WebSocket un reāllaika komandas sadarbību.
Izvēlies Hoppscotch VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Hoppscotch
Hoppscotch ir moderna, viegla API izstrādes un testēšanas platforma, kas aptver visu API dzīvesciklu — no pieprasījumu veidošanas un testēšanas līdz kolekciju dokumentēšanai un koplietošanai ar tavu komandu. Tā atbalsta REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events un WebRTC vienā saskarnē, ar vides mainīgajiem, pirms-pieprasījuma skriptiem un uzlabotām autentifikācijas iespējām, tostarp OAuth 2.0.
Hoppscotch pašmitināšana tavā VPS saglabā visas API atslēgas, pieprasījumu datu slodzes un komandas darba vietas datus pilnībā tavā infrastruktūrā, novēršot ar datu privātumu saistītās bažas par mākoņdatošanas API klientiem, vienlaikus likvidējot abonēšanas izmaksas par katru lietotāju, tavai komandai augot.
Hoppscotch galvenās iespējas
Daudzprotokolu testēšana
Pārbaudi REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events un WebRTC savienojumus no vienotas saskarnes.
Komandas darbvietas
Kopīgo kolekcijas un sadarbojies reāllaikā ar komandas biedriem koplietojamās darba telpās, neatstājot savu privāto infrastruktūru.
Izvērsta autentifikācija
Iebūvēts atbalsts OAuth 2.0, Bearer marķieriem, Basic Auth un API atslēgām aptver praktiski katru autentifikācijas shēmu.
Vides mainīgie
Pārslēdzies starp izstrādes, testēšanas un ražošanas vidēm nekavējoties, manuāli nemainot pieprasījuma parametrus.
Kolekcijas pārvaldība
Sakārto pieprasījumus versiju kolekcijās ar importēšanas un eksportēšanas atbalstu Postman un OpenAPI formātiem.
Kāpēc izmantot Hoppscotch pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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