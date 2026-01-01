Izvietot Iceshrimp ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Decentralizēts ActivityPub sociālais tīkls, veidots uz .NET, aizstājot Misskey ar ātrāku, efektīvāku aizmugursistēmu.
Izvēlies Iceshrimp VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Iceshrimp
Iceshrimp.NET ir pilnīga Iceshrimp fediverse servera pārrakstīšana, aizstājot oriģinālo Node.js steku ar modernu .NET aizmugursistēmu un Blazor WebAssembly priekšgalsistēmu. Rezultātā ir federēts sociālais tīkls, kas darbina ActivityPub ar daļu no Misskey saimes serveru atmiņas un CPU nospieduma, vienlaikus saglabājot pilnīgu saderību ar plašāko fediverse.
Pašmitināšana Iceshrimp uz tava VPS saglabā tavu kopienu, saturu un moderēšanas politikas tavā kontrolē — bez algoritmiskiem plūsmām, bez reklāmām un bez platformas bloķēšanas. Mastodon saderīgs API arī ļauj lietotājiem saglabāt savus iecienītākos mobilos un tīmekļa klientus.
Iceshrimp galvenās iespējas
ActivityPub federācija
Savienojas dabiski ar Mastodon, Misskey, Pleroma un pārējo fediversu, lai tavi lietotāji varētu sekot un mijiedarboties visā tūkstošiem neatkarīgu serveru tīklā.
Mastodon saderīgs API
Tiešs atbalsts populāriem Mastodon klientiem, piemēram, Elk, Phanpy, Ice Cubes un Tusky, nozīmē, ka lietotāji var turpināt lietot lietotnes, kuras viņi jau mīl.
Viegla .NET aizmugursistēma
Pilnīgi jaunā .NET aizmugursistēma ir ievērojami ātrāka un resursu ziņā efektīvāka nekā Misskey saimes serveri, padarot mazākus VPS plānus piemērotus federatīvajai mitināšanai.
Konfigurējams publisks priekšskatījums
Tikai HTML publiskais priekšskatījums ļauj nepieteiktiem apmeklētājiem pārlūkot lokālo saturu, neatklājot pilnu klienta lietotni, ar detalizētu kontroli pār to, kas tiek rādīts.
Autorizētie iegūšanas & bloķēšanas saraksti
Iebūvēts atbalsts autorizētai ielādei, bloķēto sarakstu vai atļauto sarakstu federācijas režīmiem un konfigurējamai paraksta validācijai nodrošina administratoriem spēcīgus moderēšanas rīkus.
Migrācija no Iceshrimp-JS
Labi atbalstīts jaunināšanas ceļš nozīmē, ka esošās Iceshrimp-JS instances var pāriet uz jauno aizmugursistēmu, nezaudējot kontus, ierakstus vai sekotājus.
Kāpēc izmantot Iceshrimp pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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