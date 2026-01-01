Deploy HeyForm in one click installation.
Atvērtā koda sarunvalodas formu veidotājs aptaujām, viktorīnām un balsojumiem.
Izvēlies HeyForm VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar HeyForm
HeyForm ir moderns atvērtā koda veidlapu veidotājs, kas veido saistošas sarunvalodas saskarnes, kur jautājumi parādās pa vienam. Šī pieeja nodrošina ievērojami augstākus aizpildīšanas rādītājus salīdzinājumā ar tradicionālajiem veidlapu veidotājiem, padarot to ideāli piemērotu aptaujām, anketām, viktorīnām un potenciālo klientu piesaistes veidlapām.
Ar vairāk nekā 40 ievades veidiem, nosacījumu loģiku, pielāgotām tēmām un iebūvētu analītiku, HeyForm nodrošina jaudīgu bez koda platformu datu vākšanai, vienlaikus saglabājot visus iesniegumus tavā kontrolē. Šī veidne ietver MongoDB veidlapu glabāšanai, KeyDB kešatmiņai un Traefik HTTPS maršrutēšanu drošai veidlapu piekļuvei.
HeyForm galvenās iespējas
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
Veido dinamiskus jautājumu ceļus, kas pielāgojas, pamatojoties uz iepriekšējām atbildēm, personalizētai un atbilstošai datu vākšanai.
"Velc un nomet" konstruktors
Veido veidlapas vizuāli ar vairāk nekā 40 ievades lauku veidiem, tostarp vērtējumiem, failu augšupielādēm, parakstiem un datumu atlasītājiem.
Iebūvēta analītika
Sekojiet līdzi atbilžu modeļiem un pabeigšanas rādītājiem, izmantojot integrētu analītikas informācijas paneli datu vadītai veidlapu optimizācijai.
Pielāgots zīmols
Lieto pielāgotas tēmas, krāsas un zīmolu, lai tas atbilstu tavas organizācijas identitātei visās veidlapās un aptaujās.
Kāpēc izmantot HeyForm pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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