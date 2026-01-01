Instalēt Topola Genealogy Viewer ar viena klikšķa instalāciju.
Interaktīvs GEDCOM skatītājs, kas attēlo ciltskoka smilšu pulksteņa diagrammas tieši no taviem ciltskoka failiem.
Izvēlies Topola Genealogy Viewer VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Topola Genealogy Viewer
Topola Genealogy Viewer ir atvērtā koda tīmekļa lietojumprogramma, kas pārvērš standarta GEDCOM eksportus no jebkuras ģenealoģijas programmas interaktīvās, pārlūkojamās dzimtas koku diagrammās. Tā attēlo smilšu pulksteņa un visu radinieku skatus, ļauj pētniekiem noklikšķināt uz jebkuras personas, lai pārcentrētu koku, un atbalsta drukāšanu vai eksportēšanu uz PDF, PNG un SVG bezsaistes koplietošanai.
Pašmitināšana Topola savā VPS saglabā sensitīvus ciltsrakstu datus — vārdus, dzimšanas datumus, dzīvos radiniekus — pilnībā jūsu kontrolētā infrastruktūrā. Skatītājs apstrādā GEDCOM failus klienta pusē pārlūkprogrammā, un privāta izvietošana novērš jebkādu atkarību no trešo pušu hostinga ģenealoģijas biedrībām, arhīviem vai ģimenes vēsturniekiem, kas apkalpo radiniekus visā tīmeklī.
Topola Genealogy Viewer galvenās iespējas
GEDCOM standarta atbalsts
Ielādē standarta GEDCOM failus, kas eksportēti no Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker un jebkura cita ģenealoģijas rīka — nav nepieciešama konvertēšana.
Interaktīva smilšu pulksteņa diagramma
Spied uz jebkuru personu, lai pārfokusētu koku un izpētītu senčus un pēcnācējus vienā plūstošā skatā ar vienmērīgām pārejas animācijām.
Klienta puses privātums
GEDCOM faili tiek pilnībā apstrādāti pārlūkprogrammā, tādējādi ciltskoka dati nekad nesaskaras ar servera datubāzi vai ārēju pakalpojumu.
Eksportēt un drukāt
Eksportēt kokus uz PDF, PNG vai SVG un izdrukāt pilnu ciltskoku arhīva mapēm, salidojumiem vai pētījumu koplietošanai.
Uz URL balstīta koplietošana
Ģenerēt pastāvīgās saites, kas ielādē GEDCOM tieši no tīmekļa URL, ideāli piemērotas ģimenes koku iegulšanai personīgajās vietnēs vai vikī.
Gramps un WikiTree gatavi
Integrējas ar Gramps, izmantojot interaktīvo ģimenes koka spraudni, un pārlūko WikiTree profilus tieši caur tā dinamisko koka skatu.
Kāpēc izmantot Topola Genealogy Viewer pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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