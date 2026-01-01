Izvietot HuggingChat (Chat UI) ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda SvelteKit tērzēšanas saskarne, kas darbina HuggingChat un savienojas ar jebkuru OpenAI saderīgu modeļa galapunktu.
Izvēlies HuggingChat (Chat UI) VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar HuggingChat (Chat UI)
HuggingChat (Chat UI) ir atvērtā koda bāze, kas ir pamatā huggingface.co/chat, ko izveidojis Hugging Face kā pulētu, zīmolojamu priekšgala saskarni lieliem valodu modeļiem. Atšķirībā no piegādātājiem piesaistītām tērzēšanas lietotnēm, tā izmanto OpenAI API protokolu, tāpēc to pašu izvietojumu var savienot ar Hugging Face Inference Providers maršrutētāju, OpenRouter, lokālu llama.cpp serveri, Ollama vai jebkuru citu saderīgu galapunktu, vienkārši nomainot URL un atslēgu.
Pašmitināšana savā VPS saglabā katru sarunu, MCP rīka izsaukumu un augšupielādēto failu infrastruktūrā, ko tu kontrolē, vienlaikus joprojām nodrošinot tev piekļuvi tūkstošiem atvērtā koda un patentētu modeļu, izmantojot jebkuru inferences aizmugursistēmu, ko tu dod priekšroku.
HuggingChat (Chat UI) galvenās iespējas
OpenAI saderīgs maršrutētājs
Norādi uz Hugging Face maršrutētāju, OpenRouter, llama.cpp, Ollama vai jebkuru ar OpenAI saderīgu URL un nekavējoties piekļūsti to pilnam modeļu katalogam.
Viedā Omni maršrutēšana
Iebūvētais LLM maršrutētājs automātiski izvēlas labāko modeli pēc pieprasījuma — daudzmodālu, rīku izsaukšanas vai noklusējuma — neatklājot sarežģītību galalietotājiem.
MCP rīka izsaukšana
Savieno Model Context Protocol serverus, lai tērzēšanas varētu veikt tīmekļa meklēšanu, izmantot kodu un pielāgotus rīkus, un rezultāti tiktu straumēti atpakaļ sarunā.
Multimodālas sarunas
Sūtīt attēlus, pielikumus un balss ievadi uz redzes un Whisper stila modeļiem, kas atbalsta multimodālas ievades caur jūsu izvēlēto pakalpojumu sniedzēju.
Pastāvīga tērzēšanas vēsture
Integrētā MongoDB glabā sarunas, iestatījumus un asistentus katram lietotājam, lai vēsture saglabātos pēc restartēšanas un sekotu lietotājiem dažādās ierīcēs.
Pielāgota zīmolvedība
Aizstāj lietotnes nosaukumu, aprakstu un resursus, lai izlaistu pilnībā zīmolotu iekšējo tērzēšanas produktu savai komandai vai klientiem.
Kāpēc izmantot HuggingChat (Chat UI) pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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