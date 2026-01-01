Izvieto Yao ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda lietotnes izpildlaiks un AI aģenta ietvars tīmekļa lietojumprogrammu un API veidošanai ar JSON konfigurāciju.
Izvēlies Yao VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Yao
Yao ir atvērtā koda pilnas steka lietojumprogrammu izpildlaiks, kas ļauj izstrādātājiem veidot tīmekļa lietojumprogrammas, REST API un administratora paneļus, rakstot JSON un YAML konfigurācijas failus, nevis aizmugursistēmas kodu. Sākotnēji zema koda dzinējs, Yao v1.0 ir attīstījies par MI aģentu platformu ar vietējo MCP (Model Context Protocol) integrāciju, vairāku aģentu orķestrēšanu un iebūvētu sarunvalodas tērzēšanas saskarni.
Atšķirībā no tradicionālajām ietvarstruktūrām, Yao tiek piegādāts kā viens Go binārais fails ar iegultu SQLite datubāzi, V8 JavaScript dzinēju TypeScript āķiem un servera renderētu lietotāja saskarnes sistēmu — padarot to par pašpietiekamu vidi ar MI darbināmu tīmekļa lietojumprogrammu veidošanai un palaišanai, nepārvaldot atsevišķus izpildlaikus vai datubāzes.
Yao galvenās iespējas
JSON API veidotājs
Definēt REST API galapunktus, datubāzes modeļus un administrēšanas paneļus pilnībā JSON/YAML konfigurācijas failos, novēršot aizmugursistēmas standarta kodu.
MI aģenta orķestrēšana
Vietējais MCP atbalsts un vairāku aģentu izpilde ļauj tev savienot AI rīkus, deleģēt uzdevumus apakšaģentiem un palaist paralēlas aģentu darbplūsmas no vienas konfigurācijas.
Iegultais V8 dzinējs
Palaid TypeScript biznesa loģiku un āķus tieši Yao iekšienē, izmantojot komplektā iekļauto V8 JavaScript izpildlaiku — nav nepieciešama Node.js instalācija.
Servera atveidota lietotāja saskarne
SUI Pages nodrošina uz komponentiem balstītu servera puses renderēšanas sistēmu pilnu priekšgala saskarņu veidošanai bez atsevišķa JavaScript ietvara.
Iebūvēta vektoru meklēšana
Integrēta vektoru meklēšana, zināšanu grafiks un GraphRAG iespējas nodrošina semantisku dokumentu izguvi un AI zināšanu bāzes funkcijas.
Kāpēc izmantot Yao pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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