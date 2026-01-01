Izvietot Homebox ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta mājas inventāra sistēma personīgo mantu uzskaitei, organizēšanai un pārvaldīšanai ar pilnīgu privātumu.
Izvēlies Homebox VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Homebox
Homebox ir inventāra un organizēšanas sistēma, kas izveidota tieši mājas lietotājiem, kuri vēlas ieviest kārtību savās personīgajās mantās. Tā ļauj tev katalogizēt priekšmetus ar fotogrāfijām, pielāgotiem laukiem un atrašanās vietas tagiem, vienlaikus izsekojot garantijas, pirkuma datumus un vērtības apdrošināšanas dokumentācijai. QR kodu marķēšana atvieglo priekšmetu identificēšanu un atrašanu dažādās telpās vai uzglabāšanas vietās.
Homebox pašmitināšana uz tava VPS saglabā sensitīvus inventāra datus — tostarp informāciju par vērtīgām mantām un pirkumu vēsturi — pilnīgi privātus, bez abonēšanas maksām, bez uzglabāšanas ierobežojumiem un bez riska, ka trešās puses pakalpojums pārtrauks tavu piekļuvi datiem.
Homebox galvenās iespējas
QR koda marķēšana
Ģenerē un skenē QR kodus ātrai priekšmetu identificēšanai, samazinot meklēšanas laiku lielās kolekcijās un uzglabāšanas telpās.
Garantijas uzskaite
Reģistrē pirkumu datumus, garantijas un čekus ar atgādinājumiem par termiņa beigām, lai tu nekad nepalaistu garām pretenzijas iesniegšanas termiņu.
Ģeogrāfiskā organizācija
Piešķir priekšmetus konkrētām telpām vai uzglabāšanas zonām un meklē pēc atrašanās vietas, lai uzreiz atrastu jebko.
Vērtība un apdrošināšanas izsekošana
Reģistrēt priekšmetu vērtības un ģenerēt atskaites mājas apdrošināšanas dokumentācijai un neto vērtības aprēķinam.
Daudzlietotāju mājsaimniecības
Kopīgo savu inventāru ar ģimenes locekļiem, piešķirot atļaujas, lai kopīgi pārvaldītu mājsaimniecības mantas.
Kāpēc izmantot Homebox pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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