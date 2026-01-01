Izvietot Donetick ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda sadarbības uzdevumu pārvaldnieks mājsaimniecības darbu un atkārtotu pienākumu organizēšanai vairākiem lietotājiem.
Izvēlies Donetick VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Donetick
Donetick ir pašmitināta uzdevumu pārvaldības lietojumprogramma, kas īpaši izstrādāta kopīgām dzīvojamām telpām un mazām grupām. Tā pārsniedz vienkāršus uzdevumu sarakstus, piedāvājot inteliģentas uzdevumu piešķiršanas stratēģijas — tostarp nejaušu rotāciju un darba slodzes līdzsvarošanu, pamatojoties uz pabeigšanas vēsturi —, lai atkārtoti pienākumi tiktu godīgi sadalīti starp visiem dalībniekiem bez manuālas koordinācijas.
Elastīga plānošana atbalsta ikdienas, iknedēļas, ikmēneša un pielāgotus atkārtošanās modeļus, savukārt integrācijas ar Telegram un Pushover nodrošina savlaicīgus atgādinājumus. NFC tagu atbalsts ļauj dalībniekiem nekavējoties pabeigt uzdevumus, pieskaroties tagam attiecīgajā vietā. SSO un OIDC saderība nozīmē, ka Donetick iekļaujas esošajās identitātes iestatījumos, un vieglais SQLite aizmugursistēma nodrošina vienkāršu izvietošanu. Pašmitināšana nodrošina pilnīgu datu privātumu bez abonēšanas maksas.
Donetick galvenās iespējas
Gudra uzdevumu piešķiršana
Godīgi sadala mājas darbus, izmantojot nejaušu piešķiršanu vai darba slodzes līdzsvarošanu, pamatojoties uz katra dalībnieka pabeigšanas vēsturi.
Elastīga atkārtošanās
Atbalsta ikdienas, iknedēļas, ikmēneša un pielāgotus grafikus, lai katra rutīna — no ikdienas trauku mazgāšanas līdz ikmēneša ģenerāltīrīšanai — noritētu pēc plāna.
Push paziņojumi
Integrējas ar Telegram un Pushover, lai nosūtītu atgādinājumus un kavējuma brīdinājumus tieši uz dalībnieku ierīcēm.
NFC tagu atbalsts
Novieto NFC tagus atbilstošās vietās mājās, lai dalībnieki varētu nekavējoties atzīmēt uzdevumus kā pabeigtus ar tālruņa pieskārienu.
SSO un OIDC pieteikšanās
Savienojas ar esošajiem identitātes nodrošinātājiem, izmantojot Single Sign-On un OpenID Connect, nevainojamai lietotāju pārvaldībai.
Kāpēc izmantot Donetick pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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