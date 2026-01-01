Instalēt Restreamer ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda tiešraides straumēšanas serveris, kas uzņem video no jebkura avota un vienlaikus nosūta uz YouTube, Twitch un pielāgotiem RTMP galapunktiem.
Izvēlies Restreamer VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Restreamer
Restreamer ir atvērtā koda tiešraides straumēšanas serveris, ko izstrādājis datarhei, kas nodrošina uzņēmuma līmeņa straumēšanas iespējas, izmantojot pieejamu tīmekļa saskarni. Tas saņem video no tīmekļa kamerām, IP kamerām un tiešraides plūsmām, konvertē starp RTMP, HLS, SRT un WebRTC protokoliem un vienlaikus izplata uz vairākām platformām — YouTube, Twitch, Facebook Live vai jebkuru pielāgotu RTMP galamērķi — no viena avota.
Pašmitināts Restreamer novērš komerciālo daudzstraumēšanas pakalpojumu ikmēneša maksas un pilnībā saglabā video plūsmas ārpus trešo pušu platformām, kas ir svarīgi konfidenciālām pārraidēm, piemēram, iekšējām apmācībām, privātiem pasākumiem vai paziņojumiem pirms izlaišanas. Īpašs VPS joslas platums nodrošina stabilu bitu pārraides ātrumu un konsekventu straumes kvalitāti, ko koplietojamās hostinga vides nevar garantēt.
Restreamer galvenās iespējas
Daudzplatformu straumēšana
Pārraidi vienu video avotu uz YouTube, Twitch, Facebook Live un pielāgotiem RTMP galapunktiem vienlaicīgi, neizmantojot vairākas kodētāja instances.
Protokola konvertēšana
Pieņem RTMP, SRT vai citus ievades formātus un izvada HLS, WebRTC vai RTMP, lai jebkura skatītāja ierīce vai platforma varētu saņemt tavu straumi.
Automātiska atkārtota pieslēgšanās
Apstrādā tīkla pārtraukumus un avota traucējumus bez manuālas iejaukšanās, saglabājot apraides darbību īslaicīgu kļūmju gadījumā.
Tīmekļa pārvaldība
Konfigurējiet avotus, galamērķus un kodēšanas iestatījumus, izmantojot pārlūkprogrammas saskarni, bez komandrindas zināšanām vai sarežģītas straumēšanas programmatūras iestatīšanas.
Straumēšanas ieraksts
Arhivē tiešraides tieši pastāvīgā krātuvē pēcpasākuma atkārtošanai, atbilstības saglabāšanai vai satura atkārtotai izmantošanai bez papildu pakalpojumiem.
Kāpēc izmantot Restreamer pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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