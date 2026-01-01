Izvietot Seerr ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Vienota multivides pieprasījumu platforma Jellyfin, Plex un Emby ar automatizētu izpildi, izmantojot Sonarr un Radarr.
Izvēlies Seerr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Seerr
Seerr ir atvērtā pirmkoda mediju pieprasījumu un atklāšanas platforma, kas apvieno labāko no Overseerr un Jellyseerr vienā lietojumprogrammā ar vietējo atbalstu Jellyfin, Plex un Emby. Lietotāji pārlūko filmas un TV pārraides, iesniedz pieprasījumus, un administratori tos apstiprina, izmantojot tīru vadības paneli — kamēr Sonarr un Radarr automātiski veic faktisko lejupielādi.
Pašmitināšana Seerr saglabā mediju servera akreditācijas datus un API atslēgas tavā infrastruktūrā, vienlaikus nodrošinot ģimenei un draugiem izsmalcinātu veidu, kā pieprasīt saturu bez tiešas piekļuves taviem automatizācijas rīkiem. VPS izvietošanas 24/7 pieejamība nodrošina, ka pieprasījumu iesniegšana un paziņojumi darbojas uzticami neatkarīgi no tā, vai tavs mājas tīkls ir tiešsaistē.
Seerr galvenās iespējas
Daudzserveru atbalsts
Darbojas ar Jellyfin, Plex un Emby, tostarp vienotā pierakstīšanās, lai lietotāji varētu pieteikties ar tiem pašiem akreditācijas datiem, ko viņi izmanto savam multivides serverim.
Sonarr un Radarr integrācija
Automātiski nosūta apstiprinātus pieprasījumus uz Sonarr TV seriāliem un Radarr filmām, pabeidzot visu procesu no pieprasījuma līdz bibliotēkai.
Dublikātu novēršana
Skenē esošās mediju bibliotēkas pirms pieprasījumu pieņemšanas, novēršot lieku lejupielādi saturam, kas jau ir pieejams.
Detalizētas atļaujas
Lomu piekļuves kontrole un katra lietotāja pieprasījumu kvotas ļauj administratoriem pārvaldīt, ko lietotāji var pieprasīt un cik bieži.
Daudzkanālu paziņojumi
Sūta apstiprinājuma un pieejamības paziņojumus, izmantojot Discord, Telegram, Slack, e-pastu un tīmekļa āķus, lai lietotāji būtu informēti par saviem pieprasījumiem.
Kāpēc izmantot Seerr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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