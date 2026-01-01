Izvietot Teable viena klikšķa instalācijā.
Atvērtā koda bezkoda datubāze ar izklājlapu saskarni, ko nodrošina PostgreSQL un reāllaika sadarbība.
Izvēlies Teable VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Teable
Teable ir ātra, atvērtā koda alternatīva Airtable, kas apvieno pazīstamu izklājlapu saskarni ar pilnu PostgreSQL datubāzes jaudu. Tā atbalsta bagātīgus lauku tipus, vairākus skata režīmus, reāllaika sadarbību un rindu līmeņa filtrēšanu — to visu nodrošina datubāze, ko tu pilnībā kontrolē.
Pašmitināšana Teable uz VPS nozīmē, ka tavi biznesa dati atrodas tavā paša PostgreSQL instancē bez rindu ierobežojumiem, bez maksas par katru lietotāju un bez piegādātāja piesaistes. Komandas var veidot iekšējos rīkus, projektu izsekotājus un CRM stila datubāzes, nerakstot kodu.
Teable galvenās iespējas
PostgreSQL aizmugursistēma
Visi dati tiek glabāti standarta PostgreSQL datu bāzē, kas pieder tev, bez patentēta formāta vai piegādātāja piesaistes.
Vairāki skatu veidi
Pārslēdzies starp rastra, galerijas, kanban, kalendāra un veidlapu skatiem, lai strādātu ar datiem formātā, kas atbilst katrai darbplūsmai.
Reāllaika sadarbība
Vairāki komandas dalībnieki var rediģēt tabulas vienlaicīgi ar reāllaika atjauninājumiem un bez konfliktiem.
Nav rindu ierobežojumu
Atšķirībā no SaaS alternatīvām, pašmitinātais Teable neuzliek mākslīgus ierobežojumus rindām, tabulām vai darbalauka izmēram.
API piekļuve
RESTful API ļauj tev integrēt Teable datus ar ārējiem rīkiem, automatizācijas platformām un pielāgotām lietojumprogrammām.
Kāpēc izmantot Teable pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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