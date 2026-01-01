Izvietot Kan ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda Kanbana dēlis un projektu pārvaldības rīks, kas izveidots kā uz privātumu orientēta Trello alternatīva.
Izvēlies Kan VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Kan
Kan ir pašu mitināta, atvērtā koda Kanban tāfele, kas paredzēta komandām, kuras vēlas pilnīgu kontroli pār saviem projektu datiem. Izveidots, izmantojot Next.js un PostgreSQL, tas nodrošina pazīstamo Trello karšu un tāfeļu darbplūsmu bez maksas par katru lietotāju vai datu bloķēšanas. Tāfeles, kartītes, etiķetes un komandas darba vietas ir iekļautas jau no paša sākuma.
Mitinot Kan savā VPS, tavi projektu dati paliek privāti un infrastruktūrā, ko tu kontrolē. Ar atbalstu pieteikšanās ar e-pastu/paroli un vairāk nekā 20 OAuth pakalpojumu sniedzējiem — tostarp Google, GitHub un Microsoft — tava komanda var sākt sadarboties bez papildu iestatīšanas.
Kan galvenās iespējas
Kanban dēļi
Organizē darbu starp dēļiem un kartītēm, izmantojot etiķetes, filtrus un "velc un nomet" funkciju jebkurai komandas darbplūsmai.
Komandu darbvietas
Aicini dalībniekus uz kopīgām darba telpām ar dēļa redzamības kontroli, lai pareizie cilvēki redzētu pareizos projektus.
Trello imports
Migrē esošās Trello tāfeles tieši uz Kan, lai saglabātu projektu vēsturi bez manuālas atkārtotas ievadīšanas.
Elastīga autentifikācija
Pieslēdzies ar e-pastu/paroli vai ar kādu no vairāk nekā 20 OAuth pakalpojumu sniedzējiem, tostarp Google, GitHub un Microsoft.
Aktivitātes uzskaite
Kartītes aktivitātes žurnāli un komentāru pavedieni saglabā pilnu vēsturi par katrām izmaiņām un diskusijām vienuviet.
Kāpēc izmantot Kan pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.