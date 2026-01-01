Izvietot Pulse ar viena klikšķa instalāciju.
Reāllaika uzraudzības panelis Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker un Kubernetes, ar brīdinājumiem un vēsturiskajiem rādītājiem.
Izvēlies Pulse VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Pulse
Pulse ir atvērtā koda, reāllaika uzraudzības panelis, kas nodrošina vienotu skatu uz taviem Proxmox VE klasteriem, Proxmox Backup Server instancēm, Docker resursdatoriem un Kubernetes darba slodzēm. Tas nepārtraukti aptaujā katru pievienoto mezglu un straumē CPU, atmiņas, krātuves un tīkla metrikas uz ātru tīmekļa saskarni, lai tu varētu pamanīt slodzi uz virtuālo mašīnu, konteineru vai dublējuma datu krātuvi brīdī, kad tā rodas, nevis pēc pārtraukuma.
Tā kā Pulse ir pašmitināts, katrs akreditācijas dati un metrika paliek infrastruktūrā, ko tu kontrolē, bez trešo pušu telemetrijas un bez licences katram mezglam. Darbinot to savā VPS, panelis paliek sasniedzams pat tad, ja uzraudzītais resursdators saskaras ar grūtībām, un konfigurējami sliekšņa brīdinājumi paziņo tev pa e-pastu, tīmekļa āķiem vai tērzēšanu, pirms mazas problēmas pārvēršas dīkstāvē.
Pulse galvenās iespējas
Vienots Proxmox skats
No viena vadības paneļa pārraugi vairākus Proxmox VE klasterus un Proxmox Backup Server instances, ar metrikām katrai VM, katram konteineram un katrai datu krātuvei.
Reāllaika straumēšanas metrikas
Tiešraides CPU, atmiņas, diska un tīkla rādītāji nepārtraukti atjauninās, izmantojot WebSocket, lai tu redzētu slodzes izmaiņas tajā pašā mirklī, kad tās notiek.
Docker un Kubernetes uzraudzība
Sekojiet konteineru un podu resursu izmantošanai kopā ar jūsu Proxmox resursdatoriem, lai iegūtu vienotu priekšstatu par virtuālajām mašīnām un konteineriem.
Konfigurējami sliekšņa brīdinājumi
Iestati ierobežojumus CPU, atmiņai, krātuvei vai temperatūrai un saņem paziņojumus pa e-pastu, webhook vai tērzēšanā, pirms problēmas saasinās.
Bez aģenta API aptauja
Pulse savienojas ar Proxmox, izmantojot API marķierus, tāpēc nav nepieciešams instalēt neko papildu mezglos, ko tas uzrauga.
Kāpēc izmantot Pulse pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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