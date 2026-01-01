Izvietot Flowise ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda zema koda platforma LLM orķestrēšanas plūsmu un AI aģentu veidošanai ar vizuālu "velc un nomet" saskarni.
Izvēlies Flowise VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Flowise
Flowise ir atvērtā pirmkoda zema koda platforma, kas padara sarežģītu AI lietojumprogrammu izveidi pieejamu izstrādātājiem un komandām bez plašas kodēšanas. Tās vizuālais vilkšanas un nomešanas interfeiss ļauj tev savienot valodu modeļus, vektoru datubāzes, atmiņas sistēmas un ārējos rīkus saskaņotās darbplūsmās. Flowise atbalsta OpenAI, Anthropic, Google un atvērtā pirmkoda modeļus, padarot to elastīgu dažādiem AI lietošanas gadījumiem, sākot no tērzēšanas robotiem līdz RAG lietojumprogrammām un autonomiem aģentiem.
Pašam uzturot Flowise uz sava VPS, tu iegūsti pilnīgu kontroli pār savām AI darbplūsmām, sarunu datiem un integrētajām zināšanu bāzēm. Tu vari savienoties ar iekšējām datubāzēm un API, kurām mākoņplatformas nevar piekļūt, un konfigurēt resursus tieši tavām LLM darba slodzēm bez maksas par katru API izsaukumu vai datu privātuma bažām.
Flowise galvenās iespējas
Vizuālais plūsmas veidotājs
Vilkšanas un nomešanas saskarne kompleksu AI cauruļvadu salikšanai no iepriekš izveidotiem mezgliem, nerakstot orķestrēšanas kodu.
RAG atbalsts
Iebūvētas atgūšanā papildinātās ģenerēšanas iespējas ar vektoru datubāzes integrāciju uz zināšanām balstītu AI lietojumprogrammu veidošanai.
Daudz-LLM atbalsts
Pieslēdzies OpenAI, Anthropic, Google, Cohere un lokālajiem atvērtā koda modeļiem no vienotas saskarnes.
Aģentu satvari
Izveidot autonomus AI aģentus, kas izmanto rīkus, spēj veikt daudzpakāpju uzdevumus un saglabā sarunu atmiņu starp sesijām.
API integrācija
Padari jebkuru plūsmu pieejamu kā API galapunktu, lai iegultu AI iespējas tieši tavās esošajās lietojumprogrammās un darbplūsmās.
Kāpēc izmantot Flowise pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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