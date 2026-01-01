Izvietot Passbolt ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda komandas paroļu pārvaldnieks, kas paredzēts sadarbībai, ar end-to-end šifrēšanu un pašmitinātu privātumu.
Izvēlies Passbolt VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Passbolt
Passbolt ir atvērtā koda paroļu pārvaldnieks, kas veidots komandām, kurām nepieciešams droši glabāt, koplietot un auditēt akreditācijas datus. Katra parole tiek šifrēta no gala līdz galam, izmantojot OpenPGP, pirms tā atstāj pārlūkprogrammu — serveris nekad neredz tavus nešifrētos datus. Atšķirībā no vispārējas nozīmes glabātuvēm, Passbolt ir izstrādāts sadarbībai no paša sākuma: tu vari koplietot atsevišķas paroles vai veselas mapes ar kolēģiem, nekad neatklājot pamatā esošo atslēgu.
Pašmitināšana Passbolt savā VPS nozīmē, ka tava akreditācijas datu datubāze nekad nesaskaras ar trešās puses serveri. Tu kontrolē šifrēšanas atslēgas, piekļuves žurnālus un datu saglabāšanas politiku — kas ir kritiska prasība komandām, kurām ir jāievēro atbilstības pienākumi, piemēram, SOC 2, ISO 27001 vai GDPR.
Passbolt galvenās iespējas
End-to-end šifrēšana
Visas paroles tiek šifrētas ar OpenPGP pārlūkprogrammā pirms nosūtīšanas uz serveri, tāpēc resursdatoram nekad nav piekļuves nešifrētiem noslēpumiem.
Granulāra koplietošana
Kopīgo atsevišķas paroles vai mapes ar konkrētiem lietotājiem vai grupām, ar individuāliem lasīšanas vai rakstīšanas piekļuves kontroles iestatījumiem.
Pilns audita žurnāls
Katra piekļuve, koplietošana, kopēšana un atjaunināšana tiek reģistrēta ar laikspiedolu un lietotāja identitāti, nodrošinot drošības komandām pilnīgu akreditācijas datu darbību vēsturi.
Pārlūka paplašinājums
Oficiālie paplašinājumi pārlūkprogrammām Chrome un Firefox automātiski aizpilda akreditācijas datus atbilstošās vietnēs tieši no glabātuves, neatklājot paroles starpliktuvē.
REST API un CLI
Pilna REST API un oficiāls CLI rīks ļauj DevOps komandām integrēt Passbolt nodrošināšanas skriptos, CI/CD cauruļvados un slepeno atslēgu rotācijas darbplūsmās.
Kāpēc izmantot Passbolt pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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