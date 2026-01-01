Instalēt Percona PMM ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda datubāzes uzraudzības un pārvaldības platforma, kas atbalsta MySQL, PostgreSQL, MongoDB un citas.
Izvēlies Percona PMM VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Percona PMM
Percona Monitoring and Management (PMM) ir bezmaksas, atvērtā koda platforma, kas īpaši izstrādāta datubāzu novērojamībai. Tā apkopo metrikas, vaicājumu analīzi un veiktspējas datus no MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB un ProxySQL, pēc tam visu attēlo iepriekš izveidotos Grafana informācijas paneļos ar detalizētu vaicājumu analīzi. PMM ietver iebūvētu vaicājumu analīzes (QAN) dzinēju, kas precīzi nosaka lēnus vaicājumus, izskaidro izpildes plānus un laika gaitā izseko vaicājumu nospiedumus — nodrošinot datubāzu administratoriem (DBA) nepieciešamo pārredzamību, lai optimizētu veiktspēju bez trešo pušu rīkiem.
PMM pašmitināšana tavā VPS saglabā sensitīvus datubāzes akreditācijas datus un vaicājumu datus pilnībā tavā infrastruktūrā. Nav maksu par katru resursdatoru, nav mākoņpakalpojumu izejošās datu plūsmas maksu un nav piegādātāja piesaistes — tikai pilnīga kontrole pār datu glabāšanas periodiem, brīdinājumu sliekšņiem un informācijas paneļa pielāgošanu.
Percona PMM galvenās iespējas
Vairāku datubāzu atbalsts
Uzraugi MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB un ProxySQL no vienas saskarnes, neizvietojot atsevišķas uzraudzības sistēmas katram datubāzes tipam.
Vaicājumu analītika
Identificē un analizē lēnākos un resursietilpīgākos vaicājumus ar izpildes plāna sadalījumiem un vēsturisko pirkstu nospiedumu izsekošanu.
Iepriekš izveidoti vadības paneļi
Desmitiem Grafana informācijas paneļu ir pieejami uzreiz, aptverot InnoDB iekšējo darbību, replikācijas aizkavi, MongoDB oplog un PostgreSQL vakuuma aktivitāti.
Integrēta brīdināšana
Definē uz sliekšņiem balstītus brīdinājumus replikācijas aizkavei, diska noslodzei, lēniem vaicājumiem un savienojumu piesātinājumam, izmantojot iebūvēto Percona Alerting.
Drošības draudu padomdevēji
Automatizētas datubāzes drošības pārbaudes atklāj konfigurācijas riskus, piemēram, trūkstošu autentifikāciju, vājas paroles un atklātas administratora saskarnes.
Datu saglabāšanas kontrole
Konfigurē metrikas saglabāšanas periodus un izšķirtspēju neatkarīgi, lai līdzsvarotu krātuves izmantošanu ar nepieciešamo detalizācijas pakāpi jaudas plānošanai.
Kāpēc izmantot Percona PMM pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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