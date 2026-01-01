Izvietot Windmill ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda izstrādātāju platforma, kas pārvērš skriptus par iekšējiem rīkiem, ieplānotām darbplūsmām un automātiski ģenerētām lietotāja saskarnēm.
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Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Windmill
Windmill ir atvērtā koda izstrādātāju platforma, kas pārvērš skriptus, kas rakstīti Python, TypeScript, Go, Bash un SQL, iekšējos rīkos ar automātiski ģenerētām tīmekļa lietotāja saskarnēm, plānojamām darbplūsmām un izsaucamām REST API. Tā novērš administratīvo paneļu un iekšējo informācijas paneļu veidošanas rutīnu, ģenerējot saskarnes tieši no skriptu parakstiem.
Windmill pašmitināšana uz VPS saglabā visu iekšējo rīku kodu un datus jūsu infrastruktūrā. Iekļautais darba pakalpojums izpilda uzdevumus izolētās vidēs, PostgreSQL glabā darbplūsmas stāvokli un izpildes vēsturi, un slepeno datu pārvaldnieks apstrādā API atslēgas un akreditācijas datus, neiekodējot tos skriptos.
Windmill galvenās iespējas
Daudzvalodu skripti
Raksti automatizācijas Python, TypeScript, Go, Bash vai SQL — Windmill apstrādā izpildi, atkarības un izolēšanu.
Automātiski ģenerētas lietotāja saskarnes
Windmill automātiski ģenerē tīmekļa veidlapas un lietotāja saskarnes no skriptu parametru tipiem, lai ne-izstrādātāji varētu palaist rīkus bez koda.
Darbplūsmas konstruktors
Savieno skriptus daudzpakāpju darbplūsmās ar nosacītu sazarojumu, cilpām un paralēlu izpildi, izmantojot vizuālu DAG redaktoru.
Cron plānotājs
Palaist skriptus un darbplūsmas pēc cron grafikiem vai notikumu aktivizētājiem, nepārvaldot atsevišķu cron infrastruktūru.
Noslēpumu pārvaldība
Glabā API atslēgas, paroles un žetonus kā šifrētus mainīgos, pieejamus skriptiem, neiegulstot tos kodā.
Kāpēc izmantot Windmill pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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