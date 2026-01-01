Uzstādi savu Spotify ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts Spotify klausīšanās statistikas informācijas panelis ar daudzveidīgām diagrammām, vēsturi un detalizētu analīzi.
Izvēlies Your Spotify VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Your Spotify
Tavs Spotify ir pašmitināts analītikas informācijas panelis, kas izseko tavu pilno Spotify klausīšanās vēsturi un vizualizē to ar bagātīgiem grafikiem: populārākie mākslinieki un dziesmas laika gaitā, klausīšanās laiks dienā un stundā, žanru sadalījums, albumu rotācijas un vēsturiskās tendences gadu gaitā. Atšķirībā no Spotify Wrapped, kas parādās tikai reizi gadā, Tavs Spotify sniedz tev tādu pašu ieskatu dziļumu pēc pieprasījuma, jebkuram izvēlētajam laika periodam.
Pašmitinot Tavs Spotify uz VPS, katrs atskaņojums, atzīme "patīk" un izlaišana tiek saglabāta datubāzē, ko tu kontrolē — Spotify paša datu eksports ir ierobežots līdz 50 jaunākajām dziesmām, bet Tavs Spotify nepārtraukti aptaujā API un veido pilnīgu personīgo klausīšanās arhīvu, kas aug tik ilgi, kamēr darbojas instance.
Your Spotify galvenās iespējas
Nepārtraukta vēstures uztveršana
Aptaujā Spotify API ik pēc dažām sekundēm, lai reģistrētu katru atskaņojumu, ieskaitot izlaistās dziesmas un daļēji noklausītos — krietni pārsniedzot to, ko eksportē Spotify.
Populārākie mākslinieki, dziesmas un albumi
Konfigurējami laika diapazoni rāda tavu visvairāk atskaņoto saturu pēc atskaņojumu skaita, klausīšanās laika vai pirmreizējiem atklājumiem.
Klausīšanās modeļi un tendences
Siltuma kartes un diagrammas vizualizē, kad tu klausies visvairāk — diennakts laiku, nedēļas dienu, mēneša tendences un salīdzinājumus gadu no gada.
Žanra un noskaņas analīze
Apvieno Spotify dziesmu audio funkcijas un žanru tagus diagrammās, parādot, kā tava gaume mainās laika gaitā.
Daudzlietotāju informācijas paneļi
Katrs lietotājs pievieno savu Spotify kontu, izmantojot OAuth, lai mājsaimniecības varētu katra atsevišķi sekot līdzi savai klausīšanās vēsturei vienā serverī.
Kāpēc izmantot Your Spotify pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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