Izvietot Tunarr ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Izveido pielāgotus tiešraides TV kanālus no savām Plex, Jellyfin un Emby bibliotēkām ar HDHomeRun emulāciju.
Izvēlies Tunarr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Tunarr
Tunarr pārvērš filmas, pārraides un klipus, kas jau atrodas tavās Plex, Jellyfin vai Emby bibliotēkās, par ieplānotiem tiešraides TV kanāliem, kas darbojas kā tradicionāls kabeļtelevīzijas kanālu saraksts. Izmantojot pārlūkprogrammas saskarni, tu ieprogrammē laika nišas, izveido ciklisku un bloku jaukšanu, ievieto reklāmas paužu aizpildītājus un veido tematiskos kanālus — pēc tam rezultātu parādi kā ar HDHomeRun saderīgu uztvērēju vai M3U atskaņošanas sarakstu, ko var atskaņot jebkurš IPTV klients.
Kā moderns dizqueTV pēctecis, Tunarr ir pārrakstīts uz ātrāka servera ar jaunu tīmekļa UI, vietējo FFmpeg pārkodēšanu un nepārtrauktu uzturēšanu. Tunarr pašmitināšana uz VPS nodrošina uztvērēja pieejamību no jebkuras vietas, darbina tavus kanālus visu diennakti, neizmantojot mājas datoru, un nekad nepieskaras oriģinālajiem failiem tavos multivides serveros.
Tunarr galvenās iespējas
Daudzavotu kanāli
Ievelciet programmas no Plex, Jellyfin un Emby vienā virtuālā kanālā, nekopējot vai atkārtoti nekodējot pamatā esošos multivides failus.
HDHomeRun emulācija
Tunarr imitē HDHomeRun tīkla uztvērēju, lai Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR un citi klienti to automātiski uztvertu.
Izvērsta plānošana
Programmu kanāli ar laika nišām, nejaušu sajaukšanu, bloku sajaukšanu un tematiskām programmām, kas var atkārtoties dienām vai nedēļām ilgi.
Starpposma aizpildījums
Ievieto reklāmas, buferus vai starpposmus starp programmām, lai atjaunotu autentisku apraides sajūtu katrā kanālā.
FFmpeg pārkodēšana
Iebūvētie FFmpeg cauruļvadi konvertē un apvieno programmas reāllaikā, ar papildu aparatūras paātrinājumu atbalstītajos GPU.
M3U atskaņošanas saraksta izvade
Eksportē katru kanālu kā M3U atskaņošanas sarakstu atskaņošanai VLC, Kodi, Tivimate un jebkurā citā standartiem atbilstošā IPTV klientā.
Kāpēc izmantot Tunarr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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