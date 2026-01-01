Izvietot Metabase ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda biznesa inteliģences platforma, kas ļauj jebkuram komandas dalībniekam izpētīt datus un veidot informācijas paneļus bez SQL.
Izvēlies Metabase VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Visi plāni tiek apmaksāti avansā. Mēneša cena atspoguļo kopējo plāna cenu, kas dalīta ar mēnešu skaitu tavā plānā.
Ko tu vari izveidot ar Metabase
Metabase ir vadošā atvērtā koda biznesa inteliģences platforma, kurai uzticas vairāk nekā 40 000 uzņēmumu visā pasaulē. Tās intuitīvais vaicājumu veidotājs ļauj netehniskiem komandas dalībniekiem izpētīt datus un veidot interaktīvus informācijas paneļus, nerakstot SQL, savukārt pieredzējuši lietotāji var izmantot vietējos vaicājumus. Tā savienojas ar vairāk nekā 20 datubāzēm, tostarp PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery un Snowflake, un atbalsta automatizētus e-pasta un Slack pārskatus.
Metabase izvietošana savā VPS saglabā sensitīvus biznesa datus tavā vidē, novērš SaaS cenu noteikšanu par katru lietotāju un nodrošina īpašus resursus sarežģītiem vaicājumiem un lielām datu kopām, kas palēnina koplietojamos mākoņanalītikas pakalpojumus.
Metabase galvenās iespējas
No-SQL vaicājumu konstruktors
Ikviens komandas dalībnieks var izpētīt datus un veidot diagrammas, izmantojot vizuālo saskarni, neapgūstot SQL sintaksi.
20+ Datubāzes savienotāji
Savienojies ar PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake un citiem, izmantojot vadītu iestatīšanas vedni.
Interaktīvie paneļi
Apvieno diagrammas, metrikas un filtrus koplietojamos informācijas paneļos, kas automātiski atjauninās ar jauniem datiem.
Automatizētie pārskati
Ieplāno pārskatus, kas tiks piegādāti pa e-pastu vai Slack, lai ieinteresētajām pusēm vienmēr būtu aktuāla informācija bez pieteikšanās.
Iegulšana un kopīgošana
Iegult informācijas paneļus ārējos rīkos vai kopīgot publiskas saites klientiem paredzētai analīzei, neatklājot neapstrādātus datus.
Kāpēc izmantot Metabase pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Ieteicamā servera atrašanās vieta:
Pārbauda...
Sāc lokāli, audz globāli
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.
30 dienu naudas atmaksas garantija
Izmēģini bez riska ar mūsu 30 dienu naudas atmaksas garantiju. Sīkāku informāciju vari atrast mūsu naudas atmaksas politikā.
Iepazīsti citas lietotnes, ko vari izvietot
Plausible Analytics
Plausible ir viegla, uz privātumu orientēta Google Analytics alternatīvaIzvēlēties
Ackee
Ackee ir pašmitināts Node.js analītikas rīks uz privātumu orientētai mājaslapas izsekošanai.Izvēlēties
Apache DevLake
Atvērtā koda DORA metrikas un inženieru komandas analītikas platformaIzvēlēties