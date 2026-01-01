Instalēt Moodist ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Atvērtā koda fona skaņu mikseris ar 84 atlasītām skaņu ainavām un iebūvētiem produktivitātes rīkiem koncentrēšanās un relaksācijas veicināšanai.
Izvēlies Moodist VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Moodist
Moodist ir atvērtā koda apkārtējās skaņas mikseris, kas ļauj tev slāņot atlasītas skaņu ainavas, lai radītu perfektu audio vidi koncentrēšanās, relaksācijas vai radoša darba veikšanai. Ar 84 rūpīgi atlasītām skaņām — no lietus un meža atmosfēras līdz kafejnīcas trokšņiem un baltā trokšņa variantiem — tu vari veidot pielāgotus miksus, kas atbilst tavai noskaņai vai uzdevumam, un saglabāt tos kā priekšiestatījumus, lai vēlāk atkārtoti lietotu.
Papildus skaņu miksēšanai, Moodist saskarnē tieši iekļauj produktivitātes rīku komplektu: Pomodoro taimeri, atpakaļskaitīšanas taimeri, elpošanas vingrinājumus, uzdevumu sarakstu un piezīmju blociņu. Miksus var kopīgot, izmantojot URL, lai kolēģi vai draugi varētu klausīties to pašu skaņu ainavu. Pašmitināšana nodrošina tev privātu, vienmēr pieejamu instanci tavā VPS bez atkarības no trešās puses pakalpojuma.
Moodist galvenās iespējas
Daudzslāņu skaņas miksēšana
Apvieno vairākas apkārtējās skaņas vienlaicīgi un pielāgo individuālos skaļuma līmeņus, lai radītu personalizētu skaņu ainavu.
Produktivitātes komplekts
Pomodoro taimeris, atpakaļskaitīšanas taimeris, elpošanas vingrinājumi, uzdevumu saraksts un piezīmju bloks ir iebūvēti vienā saskarnē — nav nepieciešamas atsevišķas lietotnes.
Koplietojami miksi
Eksportē savu pašreizējo skaņu ainavu kā URL, lai komandas biedri vai draugi varētu uzreiz ielādēt un klausīties to pašu miksu.
Iestatījumu pārvaldība
Saglabā, nosauc un ielādē no jauna savas iecienītākās skaņu ainavas, lai tu varētu atgriezties pareizajā vidē ar vienu klikšķi.
Progresīvā tīmekļa lietotne
Instalē Moodist savā sākuma ekrānā bezsaistes piekļuvei un lietotnes sajūtai gan galddatoros, gan mobilajās ierīcēs.
Kāpēc izmantot Moodist pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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