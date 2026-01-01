Izvietot jsreport ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta JavaScript atskaišu platforma PDF, Excel un DOCX dokumentu ģenerēšanai no HTML veidnēm, izmantojot REST API.
Izvēlies jsreport VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar jsreport
jsreport ir atvērtā koda atskaišu serveris, kas ģenerē ražošanas kvalitātes biznesa dokumentus no HTML veidnēm. Izstrādes komandas to izmanto kā koplietojamu pakalpojumu, ko jebkura organizācijas lietojumprogramma var izsaukt, izmantojot REST API — nododot JSON datus un saņemot formatētu PDF, Excel izklājlapu, DOCX vai HTML atbildi bez jebkādas renderēšanas loģikas izsaucējā lietojumprogrammā. Veidnes tiek rakstītas standarta HTML un CSS, izmantojot Handlebars vai citus atbalstītos dzinējus, lai jebkurš tīmekļa izstrādātājs varētu tās izveidot un uzturēt, neapgūstot patentētu DSL.
Pašmitināšana jsreport saglabā ģenerētos dokumentus — rēķinus, līgumus, finanšu pārskatus — infrastruktūrā, ko tu kontrolē, nesūtot sensitīvus biznesa datus trešās puses renderēšanas pakalpojumam. Nav maksu par dokumentu un nav lietošanas ierobežojumu.
jsreport galvenās iespējas
Vairāki izvades formāti
Ģenerē PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV vai XML no vienas un tās pašas veidnes, mainot formātu, izmantojot API parametru, neuzturot atsevišķus dizainus.
REST API renderēšana
Katrs šablons ir POST galapunkts — lietojumprogrammas nodod JSON datus un saņem atpakaļ atveidoto dokumentu, atdalot atskaišu loģiku no lietojumprogrammas koda.
Pārlūkprogrammā balstīts dizainers
Izstrādā, priekšskati un testē atskaišu veidnes tieši pārlūkprogrammā, izmantojot iebūvēto tīmekļa redaktoru, bez pārslēgšanās starp rīkiem.
Atskaites plānošana
Ieplānojiet atskaites, lai tās automātiski tiktu ģenerētas noteiktos intervālos un piegādājiet tās pa e-pastu vai saglabājiet izvadi, tādējādi novēršot manuālu, atkārtotu eksportēšanu.
Veidnes versijas
Izseko katru veidnes izmaiņu ar iebūvētu versiju vēsturi un atgriezies pie jebkuras iepriekšējās versijas, neuzturot atsevišķu VCS.
Kāpēc izmantot jsreport pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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