Izvietot Unleash ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda funkciju karodziņu pārvaldības platforma drošai, pakāpeniskai funkciju ieviešanai jebkurā tehnoloģiju kopā.
Izvēlies Unleash VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Unleash
Unleash ir uzņēmuma līmeņa atvērtā koda funkciju pārvaldības platforma, kurai uzticas komandas vairāk nekā 1000 organizācijās. Tā atdala koda izvietošanu no funkciju aktivizēšanas — izvieto ražošanā jebkurā laikā un selektīvi iespējo funkcijas konkrētiem lietotājiem, procentuālām izvēršanām vai vidēm, izmantojot tīmekļa vadības paneli, bez atkārtotas izvietošanas.
Pašmitināšana Unleash saglabā visu karodziņu konfigurāciju un lietotāju mērķēšanas datus tavā infrastruktūrā. Ar vairāk nekā 15 oficiālajiem SDK, kas aptver katru galveno valodu un ietvaru, visa tava inženieru organizācija var ieviest funkciju karodziņus ar konsekventu darbplūsmu — no A/B testēšanas un kanārijputniņu izlaidumiem līdz avārijas izslēgšanas slēdžiem.
Unleash galvenās iespējas
Pakāpeniska ieviešana
Padari funkcijas pieejamas konfigurējamam lietotāju procentam un pakāpeniski paplašini pārklājumu, novēršot problēmas, pirms tās ietekmē visus.
15+ oficiālie SDK
Vietējie SDK priekš Node.js, Java, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android un citiem nodrošina ātru un lokālu karodziņu novērtēšanu.
Vides mērķēšana
Uzturi neatkarīgus karodziņu stāvokļus katrai videi — izstrādes, testēšanas, ražošanas — no vienas vadības pults, nedublējot konfigurāciju.
Aktivizācijas stratēģijas
Mērķē pēc lietotāja ID, IP diapazona, resursdatora nosaukuma vai pielāgotiem konteksta laukiem, lai precīzi kontrolētu, kurš redz katru funkciju.
Pilns audita žurnāls
Katra karodziņa maiņa tiek reģistrēta ar autoru un laika zīmogu, nodrošinot tev pilnīgu vēsturi atkļūdošanai un atbilstības nodrošināšanai.
Kāpēc izmantot Unleash pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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