Uzstādīt Mautic ar vienu klikšķi.
Atvērtā koda mārketinga automatizācijas platforma e-pasta kampaņām, potenciālo klientu vērtēšanai un daudzkanālu klientu iesaistei.
Izvēlies Mautic VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Mautic
Mautic ir pilnībā atvērtā koda mārketinga automatizācijas platforma, kas uzņēmumiem nodrošina pilnīgu kontroli pār savām kampaņām, kontaktpersonu datiem un klientu ceļiem. Atšķirībā no SaaS mārketinga rīkiem, kas iekasē maksu par katru kontaktpersonu, Mautic darbojas savā infrastruktūrā — bez atkārtotām platformas maksām, bez datu koplietošanas ar trešajām pusēm un bez piegādātāja piesaistes.
Mautic pašmitināšana uz VPS nodrošina tiešu kontroli pār klientu datiem — kritiski svarīgi GDPR un datu suverenitātes prasībām. Bez maksas par katru kontaktpersonu ir iespējams paplašināt mārketinga operācijas bez papildu izmaksām, saglabājot pilnīgas īpašumtiesības pār katru e-pastu, kampaņu un potenciālā klienta mijiedarbību.
Mautic galvenās iespējas
E-pasta kampaņas automatizācija
Izveido automatizētas pilienu kampaņas un apraides e-pastus ar 'velc un nomet' konstruktoru, dinamisku satura personalizāciju un A/B testēšanu.
Līdu vērtēšana un izsekošana
Novērtē kontaktus, pamatojoties uz lapu apmeklējumiem, e-pasta atvēršanām, veidlapu iesniegumiem un pielāgotiem notikumiem, lai īstajā brīdī prioritizētu turpmāko saziņu.
Vizuālais kampaņu veidotājs
Izstrādājiet sarežģītus daudzpakāpju klientu ceļus ar uz audekla balstītu darbplūsmas redaktoru, kas savieno nosacījumus, darbības un lēmumus.
Kontaktu segmentācija
Segmentē kontaktus dinamiski, izmantojot uzvedības datus, demogrāfiskos datus un pielāgotos laukus, lai mērķētu uz pareizo auditoriju katrai kampaņai.
Daudzkanālu saziņa
Sasniedz kontaktus, izmantojot e-pastu, SMS, push paziņojumus un tīmekļa paziņojumus no vienas platformas ar vienotu iesaistes izsekošanu.
Kāpēc izmantot Mautic pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.