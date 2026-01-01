Izvietot OSRM ar viena klikšķa instalāciju.
Augstas veiktspējas OpenStreetMap maršrutēšanas dzinējs ar iebūvētu norāžu lietotāja saskarni automašīnu, velosipēdu un gājēju navigācijai.
Izvēlies OSRM VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar OSRM
OSRM (Open Source Routing Machine) ir augstas veiktspējas maršrutēšanas dzinējs īrākajiem ceļiem ceļu tīklos, kas veidots no OpenStreetMap datiem. Tas nodrošina detalizētas norādes, izohronas, attālumu matricas, kartes saskaņošanu un brauciena optimizāciju, izmantojot tīru HTTP API, un tiek izmantots ražošanā vietnē openstreetmap.org un daudzos komerciālos kartēšanas produktos.
Šī veidne ietver oficiālo maršrutēšanas aizmugursistēmu kopā ar oficiālo norāžu priekšgalsistēmu, lai tu uzreiz iegūtu strādājošu kartes lietotāja saskarni. Pašmitināšana OSRM uz tava paša VPS novērš pieprasījumu kvotas un cenu līmeņus, saglabā atrašanās vietas vaicājumus privātus un ļauj tev nomainīt jebkuru OpenStreetMap reģionu, kas tev nepieciešams, bez telemetrijas koplietošanas ar trešo pusi.
OSRM galvenās iespējas
Iebūvēta norāžu UI
Oficiālais OSRM priekšgals tiek piegādāts iepriekš konfigurēts ar tavu aizmugursistēmu, nodrošinot tev interaktīvu maršrutēšanas karti, nerakstot nekādu kodu.
Zemmilisekundes maršrutēšana
Daudzlīmeņu Dijkstras dzinējs atgriež kontinentāla mēroga maršrutus milisekundēs, pat uz pieticīgas VPS aparatūras.
Pilna maršrutēšanas API
Maršruta, tabulas, atbilstības, brauciena, elementa un tuvāko punktu galapunkti ļauj tev veidot norādes, ETA matricas, GPS kartes saskaņošanu un TSP risinātājus papildus.
Pielāgoti OSM reģioni
Novirzi komplektā iekļauto init konteineru uz jebkuru Geofabrik izvilkumu, lai nodrošinātu maršrutēšanu valsts, kontinenta vai visas planētas datu kopai pēc tavas izvēles.
Vairāki ceļojumu profili
Pārslēdz iekļauto Lua profilu starp automašīnu, velosipēdu un kājām, lai pielāgotu maršrutēšanu lietošanas gadījumam, ko tu izvieto.
Nav kvotu vai API atslēgu
Palaid neierobežotu skaitu vaicājumu pret savu instanci bez ātruma ierobežojumiem, rēķinu pārsteigumiem vai trešo pušu datu koplietošanas.
Kāpēc izmantot OSRM pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
Beidzot VPS hostinga uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas mana pašuzturētā n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta komandu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Kodee un atbalsta komandas darbinieks Muhameds bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N uzlabošanu manā Hostinger VPS. Pārliecinājos par profesionālismu un zinošumu, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekādas dīkstāves, nekādu problēmu.
Viņi strādā ļoti labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās – šeit ir patiešām lieliski VPS uzstādījumi un cenas.
Iepazīsti citas lietotnes, ko vari izvietot
Anki Sync Server Enhanced
Pašmitināts Anki sinhronizācijas serveris ar vairāku lietotāju atbalstu, dublējumiem un tīmekļa vadības paneli