Izvietot Posterr ar viena klikšķa instalāciju.
Digitālās pašlaik atskaņotā satura plakātu izkārtnes, kas jebkuru pārlūkprogrammu pārvērš par kinozāles stila displeju Plex bibliotēkām.
Izvēlies Posterr VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Posterr
Posterr ir atvērtā koda Node.js lietojumprogramma, kas atdarina digitālos plakātu dēļus, kas atrodami kinoteātru foajē. Tā nolasa tava Plex Media Server reāllaika statusu un parāda pašlaik atskaņoto nosaukumu, atlasīto bibliotēku izvēles pēc pieprasījuma un drīzumā gaidāmos izdevumus, kas iegūti no Sonarr, Radarr un Readarr.
Posterr pašmitināšana uz VPS nodrošina, ka displejs vienmēr ir pieejams no jebkuras pārlūkprogrammas, tālruņa, planšetdatora, Fire Stick vai pie sienas stiprināma ekrāna — nepaļaujoties uz to, ka mājas dators ir ieslēgts. Tas savienojas ar Plex un arr stack, izmantojot tīklu, tāpēc tas darbojas neatkarīgi no tā, vai tavi mediju pakalpojumi darbojas uz tā paša VPS vai attālā mājas servera.
Posterr galvenās iespējas
Atskaņošanas displejs
Rāda tiešraides filmu, TV un mūzikas plakātus ar ilgumu, studiju, satura vērtējumu un pārkodēšanai pielāgotu progresa joslu.
Drīzumā slaidi
Iegūst gaidāmās filmas no Radarr, epizodes un sezonu pirmizrādes no Sonarr, un jaunas grāmatas no Readarr.
Bibliotēkas izlase pēc pieprasījuma
Rotē nejaušus nosaukumus no atlasītajām Plex bibliotēkām, lai ekrāns paliktu interesants pat tad, kad nekas netiek straumēts.
Gatavs vairākiem ekrāniem
Automātiski mērogojas no 320 pikseļiem līdz 4K, atbalsta portreta vai ainavas režīmu un ietver miega taimeri ar CEC monitora vadību.
Pielāgoti slaidi un tēmas
Pievieno savus attēlus, fona attēlus un tēmas, vai iegulsti ārējas tīmekļa lapas kā papildu rotējošus slaidus.
Viktorīna un Awtrix
Palaid iebūvētu filmu viktorīnu starp slaidiem un atspoguļo pašlaik atskaņoto informāciju uz Awtrix LED matricas displejiem.
Kāpēc izmantot Posterr pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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