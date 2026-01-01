Izvietot Pydio Cells ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta failu koplietošanas un dokumentu sadarbības platforma ar komandas darbtelpām, publiskajām saitēm un modernu tīmekļa lietotāja saskarni.
Izvēlies Pydio Cells VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Pydio Cells
Pydio Cells ir pašmitināta satura sadarbības platforma — mūsdienīga PydioShare pēctece. Tā apvieno drošu failu koplietošanu, komandas darba vietas, publisko saišu ģenerēšanu, dokumentu priekšskatījumu pārlūkprogrammā un detalizētu piekļuves kontroli aiz ātras Go balstītas aizmugursistēmas un pulētas tīmekļa saskarnes, kas tieši konkurē ar komerciāliem piedāvājumiem, piemēram, Box, Dropbox Business un SharePoint.
Pašmitinot Pydio Cells uz VPS, tavi sensitīvie dokumenti, komandas darba vietas un ārējās koplietošanas saites paliek pilnībā tavā kontrolē, bez maksas par lietotāju, bez uzglabāšanas ierobežojumiem un bez trešās puses platformas, kas jebkurā brīdī var mainīt noteikumus vai cenas.
Pydio Cells galvenās iespējas
Komandas darbvietas un lomas
Izveido katrai komandai paredzētas darba vietas ar detalizētu uz lomām balstītu piekļuves kontroli, lai pareizie cilvēki redzētu pareizās mapes bez manuālas atļauju pārvaldības.
Publiskās koplietošanas saites
Ģenerē koplietojamas lejupielādes vai augšupielādes saites ar izvēles parolēm, derīguma termiņiem un lejupielādes ierobežojumiem — ideāli piemērots failu sūtīšanai ārējiem klientiem.
Pārlūkprogrammas faila priekšskatījums
Priekšskatīt PDF, attēlus, video, audio un Office dokumentus tieši pārlūkprogrammā, vispirms tos nelejupielādējot vai neinstalējot vietējos skatītājus.
WebDAV un S3 piekļuve
Savienojies no datora sinhronizācijas klientiem, mobilajām lietotnēm un ar S3 saderīgiem rīkiem, lai tas pats saturs būtu pieejams visās darbplūsmās.
Aktivitātes plūsmas un meklēšana
Darbvietas aktivitātes plūsmas un pilna teksta meklēšana dokumentos palīdz komandām sekot līdzi izmaiņām un ātri atrast saturu.
Kāpēc izmantot Pydio Cells pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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