Izvieto ConvertX ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināts failu konvertēšanas pakalpojums, kas atbalsta vairāk nekā 1000 formātus dokumentiem, attēliem, audio un video, ar pilnīgu privātumu.
Izvēlies ConvertX VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar ConvertX
ConvertX ir pašmitināts tiešsaistes failu pārveidotājs, kas apstrādā vairāk nekā tūkstoš dažādu failu formātu — dokumentus, attēlus, audio, video un citus — izmantojot vienkāršu tīmekļa saskarni. Tā kā konvertēšana pilnībā notiek tavā serverī, sensitīvi faili nekad neatstāj tavu infrastruktūru, un nav augšupielādes lieluma ierobežojumu, nav ūdenszīmju un nav trešās puses pakalpojumu noteikto maksu par katru konvertēšanu.
ConvertX pašmitināšana ir īpaši vērtīga uzņēmumiem un organizācijām ar datu apstrādes prasībām, kas neļauj augšupielādēt patentētus dokumentus ārējos mākoņpakalpojumos. Automātiska failu tīrīšana ar konfigurējamiem saglabāšanas periodiem uztur krātuves lietojumu pārvaldāmu, savukārt izvēles lietotāja autentifikācija ļauj tev kontrolēt, kas var izmantot pakalpojumu. Šī izvietošana nodrošina pilnīgu konvertēšanas pakalpojumu ar pastāvīgu krātuvi, kas ir gatava apstrādāt jebkuru formāta darbplūsmu.
ConvertX galvenās iespējas
1000+ formātu atbalsts
Konvertējiet starp praktiski jebkuru dokumentu, attēlu, audio un video formātu kombināciju, neinstalējot darbvirsmas programmatūru.
Pilnīga failu konfidencialitāte
Faili tiek apstrādāti pilnībā tavā VPS — nekas netiek augšupielādēts uz ārējiem pakalpojumiem vai redzēts trešo pušu.
Automātiskā tīrīšana
Konfigurējami saglabāšanas periodi automātiski dzēš konvertētos failus pēc noteikta stundu skaita, lai pārvaldītu krātuves lietojumu.
Lietotāja autentifikācija
Ierobežo piekļuvi ar uz kontu balstītu autentifikāciju vai atver sarunas neautentificētiem lietotājiem iekšējām komandas izvietošanām.
Bez izmēra ierobežojumiem
Konvertē lielus multivides failus un lielapjoma partijas bez augšupielādes ierobežojumiem, ko nosaka tiešsaistes konvertēšanas pakalpojumi.
Kāpēc izmantot ConvertX pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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