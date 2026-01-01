Ieviest SickGear ar viena klikšķa instalāciju.
Stabils TV pārraižu automatizācijas serveris — ilgstoši darbojošs, pilnībā aprīkots Sick-Beard atzars pašmitinātām PVR sistēmām.
Izvēlies SickGear VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar SickGear
SickGear ir stabilākā un funkcijām bagātākā kopienas uzturētā oriģinālā Sick-Beard projekta atzars — pašmitināts TV šovu automatizācijas serveris, kas izseko seriālus, kuriem seko tu, uzrauga Usenet indeksētājus un torrentu trakerus jaunu sēriju meklēšanai un nodod atbilstošos izlaidumus tavai lejupielādētāja programmai automātiskai bibliotēkas importēšanai. Tas ir nepārtraukti attīstīts kopš 2014. gada, koncentrējoties uz uzticamību, plašu indeksētāju pārklājumu un izsmalcinātu tīmekļa saskarni, ko iedvesmojis oriģinālais Sick-Beard dizains.
Pašmitinot SickGear uz VPS, tava TV automatizācija darbojas 24/7, lai sērijas parādītos tavā bibliotēkā minūtes pēc iznākšanas. Tas dabiski savienojas ar Plex, Jellyfin, Emby un plašāko Servarr multivides steku, un darbojas ar praktiski katru Newznab un Torznab indeksētāju.
SickGear galvenās iespējas
Rādīt izsekošanu ar kvalitātes profiliem
Raidījumu preferences attiecībā uz kvalitāti, izšķirtspēju, valodu un kodeku nozīmē, ka katrs raidījums tiek ielādēts tieši tādā formātā, kādu tu vēlies.
Plašs indeksētāju atbalsts
Newznab un Torznab saderība, kā arī tiešie spraudņi daudziem privātajiem trakeriem aptver praktiski katru Usenet un torentu indeksētāju.
Vietējā lejupielādes integrācija
Iebūvēti spraudņi NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge un rTorrent ļauj SickGear vadīt pilnu lejupielādes procesu.
Subtitru meklēšana
OpenSubtitles, Addic7ed un Podnapisi integrācija iegūst atbilstošus subtitrus tavās vēlamajās valodās uzreiz pēc katras lejupielādes.
Anime un īpaša formāta atbalsts
Iebūvētā AniDB integrācija apstrādā anime specifiskās nosaukumu konvencijas un absolūto epizožu numerāciju bez manuāliem risinājumiem.
Kāpēc izmantot SickGear pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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