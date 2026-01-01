Instalēt Meteroid ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda cenu noteikšanas un norēķinu infrastruktūra SaaS — abonementi, uz lietojumu balstīta uzskaite, rēķinu izrakstīšana un ieņēmumu analīze.
Izvēlies Meteroid VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Meteroid
Meteroid ir atvērtā koda norēķinu platforma, kas izveidota moderniem SaaS uzņēmumiem, kuriem nepieciešama pilnīga kontrole pār to, kā tie nosaka cenas, mēra un izraksta rēķinus saviem klientiem. Tā apstrādā abonementus, uz lietošanu balstītu cenu noteikšanu, hibrīdplānus, bezmaksas izmēģinājuma versijas, kuponus un iepriekšējo tiesību saglabāšanu, izmantojot vienotu API un administratora lietotāja interfeisu, novēršot nepieciešamību apvienot Stripe Billing, mērīšanas pakalpojumu un pašu izstrādātu rēķinu izrakstīšanas slāni.
Pašmitināts Meteroid saglabā klientu datus, cenu noteikšanas loģiku un ieņēmumu ierakstus tavā paša VPS, bez trešo pušu norēķinu pakalpojumu sniedzēju maksām par katru notikumu. Izvietošana ietver PostgreSQL, ClickHouse liela apjoma mērīšanas analīzei un Redpanda notikumu straumēšanai.
Meteroid galvenās iespējas
Abonementu pārvaldība
Pārvaldi atkārtotus plānus, bezmaksas izmēģinājumus, jauninājumus, pazeminājumus un iepriekšējos cenu plānus, izmantojot vienotu administrēšanas saskarni un REST API.
Uz lietojumu balstīta uzskaite
Straumē produktu notikumus uz ClickHouse un rēķini par mērītām dimensijām, piemēram, API izsaukumiem, sēdvietām vai krātuvi, ar ievadi, kas notiek mazāk nekā sekundē.
Automatizēta rēķinu izrakstīšana
Ģenerē precīzi proporcionālus rēķinus katrā norēķinu ciklā un piegādā tos, izmantojot webhookus vai pakārtotos maksājumu apstrādātājus.
Hibrīda cenu modeļi
Apvieno fiksētās maksas, maksas par sēdvietu, pakāpenisku lietošanu un vienreizējas pozīcijas vienā plānā bez pielāgota norēķinu koda.
Ieņēmumu analītika
Izseko MRR, aizplūdi, paplašināšanos un kohortas noturēšanu ar iebūvētiem informācijas paneļiem, ko nodrošina tavi reāllaika norēķinu dati.
Atvērtie REST un gRPC API
Integrē Meteroid savā produktā ar pirmšķirīgām REST un gRPC API un izvairies no piesaistes slēgtam norēķinu pakalpojumu sniedzējam.
Kāpēc izmantot Meteroid pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit bez aizķeršanās un lieliski ar Hostinger, MI čatbotu + cilvēku čatu, ja MI nevar atrisināt tavu problēmu. Un viņu VPS ir vienkārši lielisks, bez liekiem kāpumiem un kritumiem. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Tā tik turpināt 🚀
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