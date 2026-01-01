Instalē MiroTalk ar vienu klikšķi.
Pašmitinātas P2P videokonferences ar neierobežotu istabu skaitu, ekrāna koplietošanu un bez nepieciešamības dalībniekiem instalēt lietotni.
Izvēlies MiroTalk VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar MiroTalk
MiroTalk P2P ir pašu mitināta WebRTC videokonferenču platforma, kas maršrutē medijus tieši starp dalībniekiem — nevis caur tavu serveri. Tā kā video straumes ceļo tieši starp dalībniekiem (peer-to-peer), latentums ir minimāls un tava VPS joslas platums tiek izmantots tikai signalizēšanai, pat ja vienlaikus darbojas vairākas telpas. Dalībnieki var pievienoties no jebkuras modernas pārlūkprogrammas, izmantojot koplietojamu saiti, bez nepieciešamības pēc konta, lejupielādes vai spraudņa.
Atšķirībā no mākoņpakalpojumiem, kas reģistrē un apstrādā sanāksmju datus savā infrastruktūrā, MiroTalk pašu mitināšana saglabā katru sarunu uz tava īpašumā esošā aprīkojuma. Telpas var aizsargāt ar paroli, resursdatora aizsardzība ierobežo sesiju izveidi tikai autorizētiem lietotājiem, un REST API ļauj tev integrēt sanāksmju izveidi savās lietojumprogrammās.
MiroTalk galvenās iespējas
Vienādranga mediji
Video un audio straumēšana notiek tieši starp dalībniekiem — nevis caur tavu serveri —, tādējādi saglabājot zemu latentumu un joslas platuma izmaksas tuvu nullei, neatkarīgi no tā, cik daudz istabu darbojas vienlaicīgi.
Nav nepieciešama lietotne
Dalībnieki pievienojas no jebkuras modernas pārlūkprogrammas, izmantojot koplietojamu saiti, bez konta reģistrācijas, lejupielādes vai pārlūkprogrammas spraudņa nepieciešamības.
Ekrāna koplietošana un ierakstīšana
Kopīgo savu ekrānu vai konkrētu lietojumprogrammas logu un ieraksti sesijas lokāli savā ierīcē, neuzglabājot ierakstus serverī.
Tāfele un failu koplietošana
Sadarbojies reāllaikā uz kopīgas tāfeles un pārsūti failus tieši starp dalībniekiem sesijas laikā, neizmantojot ārēju krātuvi.
Hostinga aizsardzība
Pieprasīt paroli, lai izveidotu jaunas telpas, ierobežojot sesiju izveidi tikai autorizētiem lietotājiem, vienlaikus saglabājot dalībnieku pievienošanās saites atvērtas un bez traucējumiem.
REST API un iegulšana
Izveido telpas un ģenerē pievienošanās žetonus programmatiski, izmantojot dokumentētu REST API, un iegulsti konferences lietotāja saskarni jebkurā mājaslapā kā iframe.
Kāpēc izmantot MiroTalk pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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