Instalēt Saltcorn ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda lietotņu veidotājs bez koda uz datubāzēm balstītu tīmekļa un mobilo lietotņu izveidei, nerakstot aizmugursistēmas kodu.
Izvēlies Saltcorn VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Saltcorn
Saltcorn ir atvērtā koda bezkoda platforma, kas vizuāli ļauj veidot uz datubāzēm balstītas tīmekļa un mobilās lietojumprogrammas. Definē tabulas, konfigurē bagātīgus lauku tipus, veido izkārtojumus velc-un-nomet veidotājā, pievieno darbības un darbplūsmas, un Saltcorn apstrādā aizmugursistēmu, autentifikāciju, REST API un attēlošanu — nav nepieciešams savienojošais kods.
Saltcorn pašmitināšana savā VPS uztur klientu datus, iekšējos ierakstus un augšupielādētos failus jūsu infrastruktūrā, nevis SaaS pakalpojumu sniedzēja datubāzē. Tu kontrolē datu saglabāšanu, integrācijas, spraudņu instalācijas un piekļuves lomas, un tu izvairies no maksas par lietotāju, jūsu komandai vai auditorijai augot. Izvietošana tiek piegādāta ar PostgreSQL un noturīgiem apjomiem gan datubāzei, gan augšupielādētajiem failiem.
Saltcorn galvenās iespējas
Vizuālais izkārtojuma konstruktors
Izveido saraksta, rediģēšanas un skatīšanas skatus ar vilkšanas un nomešanas veidotāju, ko nodrošina Craft.js, sajaucot laukus, darbības un iegultās komponentes bez veidņu koda.
Relacionālās tabulas
Modelē savus datus ar tipizētām kolonnām, ārējām atslēgām, aprēķinātiem laukiem un ierobežojumiem patiesā PostgreSQL atbalstītā shēmā, nevis plakanā izklājlapā.
Spraudņu ekosistēma
Instalē kopienas spraudņus jauniem lauku tipiem, tēmām, integrācijām, autentifikācijas nodrošinātājiem un ārējiem datu avotiem tieši no administrēšanas saskarnes.
Darbplūsmas un darbības
Iedarbināt servera puses darbības, ieplānotos darbus, tīmekļa āķus un uz Blockly balstītas darbplūsmas, kad mainās ieraksti, lai automatizētu biznesa loģiku bez pielāgotiem pakalpojumiem.
Lomu piekļuve
Definē lietotāju lomas un skatu atļaujas, lai iekšējie administratori, klientu konti un publiskie apmeklētāji katrs redzētu tieši tos datus, kas tiem ir paredzēti.
Mobilā ierīce un bezsaistē
Ģenerē Capacitor mobilās lietotnes no tavas Saltcorn shēmas un skatiem, ar bezsaistes datu sinhronizāciju atpakaļ uz centrālo PostgreSQL krātuvi.
Kāpēc izmantot Saltcorn pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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