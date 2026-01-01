Izvietot OpenFGA ar viena klikšķa instalāciju.
Augstas veiktspējas autorizācijas dzinējs, kas iedvesmots no Google Zanzibar, modeļu veidošanai un detalizētas piekļuves kontroles nodrošināšanai, izmantojot HTTP un gRPC API.
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Ko tu vari izveidot ar OpenFGA
OpenFGA ir atvērtā koda autorizācijas dzinējs, kas veidots uz Google Zanzibar principiem — globāli izplatītās atļauju sistēmas, kas nodrošina Google Drive, Docs un Calendar darbību. Tas ļauj inženieru komandām definēt un ieviest detalizētas piekļuves kontroles politikas, izmantojot cilvēkiem saprotamu modelēšanas valodu, un pēc tam novērtēt šīs politikas ar augstu caurlaidspēju, izmantojot vienkāršu HTTP vai gRPC API. ReBAC (piekļuves kontrole, kas balstīta uz attiecībām), RBAC (piekļuves kontrole, kas balstīta uz lomām) un ABAC (piekļuves kontrole, kas balstīta uz atribūtiem) modeļi tiek atbalstīti dabiski un var tikt apvienoti vienā autorizācijas shēmā.
OpenFGA pašmitināšana uz tava VPS saglabā autorizācijas loģiku un attiecību datus tavā pilnīgā kontrolē, bez piegādātāja piesaistes vai maksas par katru pārbaudi. Autorizācijas pārbaudes darbojas ar zemu latentumu pret tavu paša PostgreSQL datu krātuvi, un API tīri integrējas ar lietojumprogrammām, kas rakstītas jebkurā valodā, izmantojot oficiālos SDK.
OpenFGA galvenās iespējas
Google Zanzibar modelis
Definē autorizācijas politikas kā tipizētus attiecību kortelus — tāda pati pieeja, ko izmanto Google Drive — nodrošinot konsekventu, mērogojamu piekļuves kontroli starp pakalpojumiem.
Zema latentuma pārbaudes
Izstrādāts pieprasījuma kritiskajam ceļam, OpenFGA novērtē autorizācijas pārbaudes milisekundēs, lai atļauju lēmumi nekad nekļūtu par vājo vietu lietotāju pieprasījumos.
HTTP un gRPC API
Novērtē piekļuves pārbaudes, raksti attiecību kortēžus un paplašini piekļuves kokus gan izmantojot HTTP, gan gRPC, ar oficiālajiem SDK priekš Go, Node.js, Python, Java un .NET.
Vairāki autentifikācijas modeļi
Definē RBAC, ReBAC un ABAC politikas — vai apvieno visas trīs — vienā autorizācijas shēmā, kas aptver katru resursu tipu tavā lietojumprogrammā.
PostgreSQL noturība
Relāciju korteži un modeļu versijas tiek glabātas PostgreSQL datubāzē, nodrošinot noturīgu, vaicājamu autorizācijas stāvokli ar transakciju konsekvenci.
Kāpēc izmantot OpenFGA pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
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Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
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