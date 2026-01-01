Izvietot Bytebase ar viena klikšķa instalāciju.
Atvērtā koda datubāzes DevOps platforma shēmas izmaiņu drošai pārskatīšanai, apstiprināšanai un izvietošanai visās vidēs.
Izvēlies Bytebase VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Bytebase
Bytebase ir atvērtā koda datubāzu DevOps platforma, kas ievieš programmatūras inženierijas disciplīnu datubāzu izmaiņu pārvaldībā. Kamēr lielākā daļa komandu paļaujas uz ad-hoc SQL skriptiem vai neformāliem DBA apstiprinājumiem, Bytebase nodrošina strukturētas pārskatīšanas darbplūsmas, vairāku vidi ieviešanas cauruļvadus un vairāk nekā 200 iebūvētu SQL pārskatīšanas noteikumu, kas atspoguļo to, kā tiek piegādāts lietojumprogrammas kods.
Tā atbalsta vairāk nekā 20 datubāzu sistēmas — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake un citas — no vienas tīmekļa saskarnes. Pašmitināšana saglabā datubāzes akreditācijas datus un izmaiņu vēsturi pilnībā tavā infrastruktūrā, bez trešo pušu pakalpojumiem, kas jebkad piekļūtu tavām shēmām vai datiem.
Bytebase galvenās iespējas
Datubāzes izmaiņu darbplūsmas
Novirzi katru shēmas migrāciju caur konfigurējamiem pārskatīšanas un apstiprināšanas posmiem, pirms tā sasniedz jebkuru datubāzes vidi.
Iebūvēta SQL pārbaude
Vairāk nekā 200 noteikumu automātiski atklāj anti-modeļus, trūkstošus indeksus un destruktīvas darbības, pirms izmaiņa tiek apstiprināta.
GitOps integrācija
Savieno Bytebase ar savu Git repozitoriju, lai datubāzes migrācijas sekotu tam pašam pull-request procesam kā lietojumprogrammas kods.
Daudzvides ieviešana
Definēt sakārtotus cauruļvadus izstrādes, testēšanas un ražošanas vidēs ar obligātām apstiprināšanas fāzēm katrā posmā.
Audits un atbilstība
Katra migrācija un apstiprinājums tiek reģistrēts nemainīgā žurnālā ar laika zīmogiem un lietotāja piesaisti, atbalstot SOC 2 un līdzīgas sistēmas.
Kāpēc izmantot Bytebase pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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