Izvietot Jitsi Meet ar viena klikšķa instalāciju.
Pašmitināta videokonferenču platforma ar ekrāna koplietošanu, pilnīgu šifrēšanu un bez maksas par katru dalībnieku — Zoom alternatīva.
Izvēlies Jitsi Meet VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar Jitsi Meet
Jitsi Meet ir bezmaksas, atvērtā koda videokonferenču platforma, kas pilnībā darbojas pārlūkprogrammā, izmantojot WebRTC, bez spraudņiem, lietotnēm vai kontiem, kas nepieciešami dalībniekiem. Izstrādāta komandas, kas stāv aiz populārā publiskā pakalpojuma meet.jit.si, un ko 8x8 izmanto savā komerciālajā mākoņplatformā, Jitsi Meet atbalsta HD video, ekrāna koplietošanu, pilnīgu šifrēšanu, ierakstīšanu, tiešraides straumēšanu uz YouTube, paceltas rokas, aptaujas, atsevišķas telpas un tiešraides subtitrus jau no paša sākuma.
Pašmitināšana Jitsi Meet uz tava paša VPS dod organizācijām un kopienām neierobežotu sanāksmju laiku neierobežotam dalībnieku skaitam, ar katru audio un video straumi, kas tiek maršrutēta caur tavu pašu infrastruktūru, nevis caur trešās puses SaaS, kas varētu mainīt cenas, ierobežot joslas platumu vai analizēt sanāksmju metadatus.
Jitsi Meet galvenās iespējas
Videozvani tikai pārlūkprogrammā
Dalībnieki pievienojas no jebkuras modernas pārlūkprogrammas, neinstalējot programmatūru, spraudņus vai neveidojot kontus — kopīgo URL un konferences sākas nekavējoties.
Ekrāna koplietošana un ierakstīšana
Kopīgo lietotnes, pārlūkprogrammas cilnes vai visu ekrānu zvanu laikā, ar papildu sanāksmes ierakstīšanu un tiešraides straumēšanu uz YouTube vai citiem RTMP galapunktiem.
End-to-end šifrēšana
Izvēles E2EE individuālajiem zvaniem un mazām grupu sanāksmēm nodrošina audio un video straumju šifrēšanu no sūtītāja līdz saņēmējam pat no paša servera.
Sadales telpas un aptaujas
Sadalīt lielākas sanāksmes mazākās darba grupās diskusijām, veikt tiešraides aptaujas, pacelt rokas un izmantot reakcijas interaktīvai konferences dinamikai.
Tiešraides subtitri un pieslēgšanās pa tālruni
Izvēles integrācija ar Jigasi SIP zvanu pieslēgšanai un tiešraides subtitriem padara sanāksmes pieejamas tālruņa zvanītājiem un dalībniekiem, kuriem nepieciešamas stenogrammas.
Nav maksas par sēdvietu
Rīko neierobežotas sanāksmes ar neierobežotu dalībnieku skaitu savā VPS — bez maksas par dalībnieku, bez sanāksmju laika ierobežojumiem, bez aicinājumiem veikt jaunināšanu.
Kāpēc izmantot Jitsi Meet pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
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