Instalē LimeSurvey ar viena klikšķa uzstādīšanu.
Profesionāla tiešsaistes aptauju platforma aptauju veidošanai un datu vākšanai.
Izvēlies LimeSurvey VPS plānu
Katrā plānā ir viss tev nepieciešamais un vēl vairāk
Ko tu vari izveidot ar LimeSurvey
LimeSurvey ir vadošā atvērtā koda aptauju platforma, kas ļauj pētniekiem, uzņēmumiem un iestādēm veidot profesionālas tiešsaistes anketas. Tā atbalsta vairāk nekā 80 valodas, uzlabotu atzarošanas loģiku, dalībnieku pārvaldību un visaptverošas datu eksporta iespējas, tostarp SPSS un Excel formātus.
Ar plašajiem jautājumu veidiem, pielāgotām tēmām un spraudņu arhitektūru LimeSurvey nodrošina uzņēmuma līmeņa aptauju iespējas bez abonēšanas maksas. Šī veidne ietver MariaDB uzticamai datu glabāšanai, Redis ātrai sesiju pārvaldībai un Traefik HTTPS maršrutēšanu drošai aptauju iesniegšanai.
LimeSurvey galvenās iespējas
Padziļināti jautājumu veidi
Izvēlies no vairāk nekā 28 jautājumu veidiem, tostarp matricas, ranžēšanas, failu augšupielādes un uz vienādojumiem balstītiem jautājumiem jebkuram aptaujas scenārijam.
Zarošanas loģika
Izveido dinamiskas aptaujas, kas rāda vai slēpj jautājumus, pamatojoties uz iepriekšējām atbildēm, izmantojot jaudīgu izteiksmju pārvaldnieku.
Daudzvalodu aptaujas
Veido aptaujas vairāk nekā 80 valodās ar automātisku teksta atbalstu no labās uz kreiso pusi patiesi globālai datu vākšanai.
Datu eksports & analīze
Eksportē rezultātus SPSS, R, Excel un CSV formātos ar iebūvētu statistiku, diagrammām un krusttabulēšanas rīkiem.
Dalībnieku pārvaldība
Izseko respondentus, izmantojot piekļuvi ar žetoniem, sūti atgādinājumus un kontrolē kvotas precīzai aptaujas administrēšanai.
Kāpēc izmantot LimeSurvey pie Hostinger
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Publicē ar vienu klikšķi
Acumirklī izveido un publicē savu lietotni ar jau gatavu konfigurāciju. Nekādu manuālu instalāciju vai sarežģītu iestatīšanas darbību.
Drošība, uz kuru vari paļauties
Aizsargā savas lietotnes ar iebūvētu ugunsmūri, DDoS aizsardzību un nepārtrauktu uzraudzību.
Iebūvēts Docker pārvaldnieks
Palaid un pārvaldi vairākus Docker konteinerus vienuviet. Ērti izvieto, atjaunini un uzraugi savus projektus.
Docker VPS hostings, uz kuru vari paļauties
Esmu ļoti apmierināts ar Hostinger VPS hostingu! Viņu darbspējas laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
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